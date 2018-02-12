Instagram: Анастасия Костенко поделилась новыми снимками в свадебном платье
Анастасия Костенко, недавно ставшая официальной супругой Дмитрия Тарасова, поделилась с подписчиками Instagram несколькими снимками со свадьбы. Поклонники высоко оценили фото, расхвалив модель за её красоту.
«Ещё одна порция фотографий, только уже сквозь объектив», – такой лаконичный пост оставила новобрачная. Фолловеры пожелали Анастасии Костенко счастья в супружеской жизни, взаимопонимания и любви. Подписчикам Instagram понравилось также белоснежное платье невесты и украшения. Они сравнили фотомодель со сказочным персонажем Золушкой.
«Ещё одна порция фотографий, только уже сквозь объектив», – такой лаконичный пост оставила новобрачная. Фолловеры пожелали Анастасии Костенко счастья в супружеской жизни, взаимопонимания и любви. Подписчикам Instagram понравилось также белоснежное платье невесты и украшения. Они сравнили фотомодель со сказочным персонажем Золушкой.
Автор: Воробьева Алина