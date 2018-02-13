Фанаты решили, что брак плохо влияет на Нюшу
Певица Нюша решилась на изменения со своей внешностью, но реакция фанов оказалась негативной. Кроме того, поклонники высказались, что певица вообще после свадьбы стала хуже выглядеть.
Накануне выступления в Big Love Show-2018 певица Нюша решилась пойти на эксперимент со своей внешность. Певица сменила стиль макияжа и причёску: заплела длинные локоны в дреды. После этих изменений артистка сделала фото своего нового образа и выложила в Instagram с просьбой к поклонникам оценить её новый имидж.
Реакция фанатов стала неожиданностью для певицы: пользователи соцсети резко негативно отреагировали на такую манипуляцию с образом. Среди поклонников были и те, кто высказался против брака Нюши с её избранником Игорем Сивовым, мотивируя тем, что это супруг плохо влияет на исполнительницу.
И у самого Игоря Сивова возникают частые конфликты с поклонниками жены. Будучи активным пользователем, он регулярно ругается с фанатами Нюши, которые стремятся нарушить их семейную идиллию. Бизнесмену не так давно пришло сообщение о том, что его звёздная жена изменяет ему со своим бывшим возлюбленным Егором Кридом. На что муж певицы отреагировал крайне агрессивно и посоветовал автору сообщения прежде всего следить за своими поступками.
Накануне выступления в Big Love Show-2018 певица Нюша решилась пойти на эксперимент со своей внешность. Певица сменила стиль макияжа и причёску: заплела длинные локоны в дреды. После этих изменений артистка сделала фото своего нового образа и выложила в Instagram с просьбой к поклонникам оценить её новый имидж.
Реакция фанатов стала неожиданностью для певицы: пользователи соцсети резко негативно отреагировали на такую манипуляцию с образом. Среди поклонников были и те, кто высказался против брака Нюши с её избранником Игорем Сивовым, мотивируя тем, что это супруг плохо влияет на исполнительницу.
И у самого Игоря Сивова возникают частые конфликты с поклонниками жены. Будучи активным пользователем, он регулярно ругается с фанатами Нюши, которые стремятся нарушить их семейную идиллию. Бизнесмену не так давно пришло сообщение о том, что его звёздная жена изменяет ему со своим бывшим возлюбленным Егором Кридом. На что муж певицы отреагировал крайне агрессивно и посоветовал автору сообщения прежде всего следить за своими поступками.
Автор: Засобина Анастасия