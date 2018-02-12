На поверхности Луны находится столько же воды, как в 4 озерах Байкал
Ученые утверждают, что на поверхности Луны находится объем воды равный четырем озерам Байкал. Правда, эта вода находится в труднодоступных местах, и она посредственного качества.
Основная масса воды располагается на дне многих кратеров на поверхности спутника Земли. Это труднодоступные места для солнечной радиации. Качество этого льда очень сильно уступает земной воде. Тем не менее такой источник жидкости, при должной очистке, очень пригодился бы для выживания будущих колонистов.
Науке неизвестно точное количество H2O, которое есть не только на поверхности, но и под ней. На Луне условия для жизни гораздо суровей, чем в любом месте Земли, поэтому любое количество воды, которую не нужно будет возить и тратить на это время и огромные ресурсы, поможет в освоении этого спутника.
Основная масса воды располагается на дне многих кратеров на поверхности спутника Земли. Это труднодоступные места для солнечной радиации. Качество этого льда очень сильно уступает земной воде. Тем не менее такой источник жидкости, при должной очистке, очень пригодился бы для выживания будущих колонистов.
Науке неизвестно точное количество H2O, которое есть не только на поверхности, но и под ней. На Луне условия для жизни гораздо суровей, чем в любом месте Земли, поэтому любое количество воды, которую не нужно будет возить и тратить на это время и огромные ресурсы, поможет в освоении этого спутника.
Автор: Северов Андрей