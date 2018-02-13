Ким Кардашьян сфотографировалась на модной помойке в одних колготках
Модель и супруга американского рэпера Канье Вест Ким Кардашьян в очередной раз опубликовала в своем микро-блоге в Instagram фото, позируя на фоне мусорных баков с эмблемой Louis Vuitton. На снимке знаменитость красуется в шубе коричневого цвета от модного дома Fendi, в такого же цвета топе итальянского дизайнера и колготках, выполненных в том же стиле.
Образ модели на фото исключает наличие на ней юбки и обуви. Фолловеры лайками отметили снимок больше 2,6 миллиона раз, тем самым выразив восхищение знаменитостью, а российский подписчик так и вовсе именовал Ким Кардашьян «гордостью нации».
Не обошлось и без хэйтеров, упрекнувших знаменитость в плохом вкусе, расплачиваться за который будут ее трое детей. А кто-то и вовсе сострил о том, что модель якобы обзавелась новым другом в лице бака для мусора, за который она придерживалась.
Образ модели на фото исключает наличие на ней юбки и обуви. Фолловеры лайками отметили снимок больше 2,6 миллиона раз, тем самым выразив восхищение знаменитостью, а российский подписчик так и вовсе именовал Ким Кардашьян «гордостью нации».
Не обошлось и без хэйтеров, упрекнувших знаменитость в плохом вкусе, расплачиваться за который будут ее трое детей. А кто-то и вовсе сострил о том, что модель якобы обзавелась новым другом в лице бака для мусора, за который она придерживалась.
Автор: Богданова Ярослава