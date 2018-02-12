Гибридный Range Rover поднялся по 999 ступеням к «К небесным вратам»
Внедорожник Range Rover в гибридной версии въехал по 999 ступеням к пещере «Небесные врата», расположенной в Китае, на горе Тяньмэнь. За рулём машины находился Тун Хо Пин, китайско-нидерландский гонщик.
Видеозапись уникального подъёма внедорожного автомобиля размещена на канале британского производителя в YouTube. Медиа-издание Autonews сообщает, что машина сумела преодолеть каменную лестницу, её уклон местами составляет не менее 45 градусов. Известный автогонщик, призёр гонки «24 часа Ле-Мана» в 2017 году в категории LMP2, сумел проехать по серпантину, он состоит из 99 поворотов.
Гибридный Range Rover Sport начали производить после обновления, состоявшегося в октябре прошедшего года. Под капотом машины находится 300-сильный турбированный 4-цилиндровый двигатель. Он сопряжен с 116-сильным электромотором, в качестве трансмиссии используется 8-скоростная АКПП.
Видеозапись уникального подъёма внедорожного автомобиля размещена на канале британского производителя в YouTube. Медиа-издание Autonews сообщает, что машина сумела преодолеть каменную лестницу, её уклон местами составляет не менее 45 градусов. Известный автогонщик, призёр гонки «24 часа Ле-Мана» в 2017 году в категории LMP2, сумел проехать по серпантину, он состоит из 99 поворотов.
Гибридный Range Rover Sport начали производить после обновления, состоявшегося в октябре прошедшего года. Под капотом машины находится 300-сильный турбированный 4-цилиндровый двигатель. Он сопряжен с 116-сильным электромотором, в качестве трансмиссии используется 8-скоростная АКПП.
Автор: Семен Зайцев