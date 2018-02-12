В Индии открылась выставка коллекционных автомобилей
В столице Индии Нью-Дели сегодня, 12 февраля, открылась выставка редких автомобилей. Помимо демонстрации исторических моделей, организаторы и участники проехали на коллекционных машинах по центру столицы.
Как сообщают средства массовой информации, на выставке присутствует порядка 150 различных винтажных авто и большинство уже не существующих марок. Парад стабильно проводится уже в 52-й раз и ежегодно радует всех поклонников таких автомобилей. На большой площади Коннот-Плейс можно было увидеть и сфотографироваться с Rolls-Royce 1933 года, Ford 1934 года, Packard и Mercedes Benz 1938 года и другими. Из не существующих на данный момент марок основными можно выделить Minerva 1933 года и Morris 1936 года выпуска. Также на выставке было представлено большое количество старых мотоциклов.
Очень многое количество коллекционеров представили раритетные автомобили из своих гаражей, и по их словам, приобрели множество моделей в 70-80-е годы после отмены княжеских привилегий. Тогда дорогие и редкие модели из гаражей князей были доступны для покупки большому количеству желающих.
Как подметил господин Бхатнагар, представивший на выставке четыре экземпляра, раньше такие авто были предметом роскоши и недоступной мечтой, а сейчас их можно купить, но содержать по-прежнему дорого.
Как сообщают средства массовой информации, на выставке присутствует порядка 150 различных винтажных авто и большинство уже не существующих марок. Парад стабильно проводится уже в 52-й раз и ежегодно радует всех поклонников таких автомобилей. На большой площади Коннот-Плейс можно было увидеть и сфотографироваться с Rolls-Royce 1933 года, Ford 1934 года, Packard и Mercedes Benz 1938 года и другими. Из не существующих на данный момент марок основными можно выделить Minerva 1933 года и Morris 1936 года выпуска. Также на выставке было представлено большое количество старых мотоциклов.
Очень многое количество коллекционеров представили раритетные автомобили из своих гаражей, и по их словам, приобрели множество моделей в 70-80-е годы после отмены княжеских привилегий. Тогда дорогие и редкие модели из гаражей князей были доступны для покупки большому количеству желающих.
Как подметил господин Бхатнагар, представивший на выставке четыре экземпляра, раньше такие авто были предметом роскоши и недоступной мечтой, а сейчас их можно купить, но содержать по-прежнему дорого.
Автор: Тригуб Сергей