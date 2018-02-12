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Аукцион б/у авто CarPrice запускает онлайн-автомаркет для массового рынка
Аукцион б/у транспортных средств CarPrice намерен запустить онлайн-автомаркет CarPrice Market для массового рынка. Приобрести посредством сервиса машину смогут как дилеры и владельцы автосалонов, так и обычные граждане.

Аукцион б/у авто CarPrice запускает онлайн-автомаркет для массового рынка


Прежде чем выставить авто на продажу CarPrice Market, эксперты будут тщательно исследовать его на наличие дефектов. По словам гендиректора CarPrice Дениса Долматова, если клиент заинтересуется продуктом, сотрудники сервиса выйдут с ним на связь и договорятся о встрече.

Сначала CarPrice Market представит 2 тысячи транспортных средств, к началу 2019 года их количество планируется увеличить в 100 раз. Благодаря новому сервису, CarPrice сможет быстро нарастить долю рынка, существенно увеличив оборот, уверено руководство компании.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 20:37
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