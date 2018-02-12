В Воронеже проект метро станет курировать «Агентство инноваций»
В Воронеже развивают проект метро, его будет курировать казённая организация «Агентство инноваций». Задачей данной структуры станет учреждение специальной структуры по проектированию и строительству скоростного легкорельсового транспорта.
Власти, создавая специальное предприятие, намерены поручить его сотрудникам метрополитен. Структуру создадут на базе «Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов». По проекту штатная численность сотрудников будет увеличена с 78,5 штатных единиц до 85,5. Правительство проведёт корректировку областного бюджета на 2018-2020 годы, речь идёт об увеличении ассигнований на 68,438 млн рублей.
В пояснительной записке к проекту указано, что объём суммарного финансирования определяется с учётом необходимости привлечения к работе по организации скоростного легкорельсового транспорта. Предполагается привлечь экспертов в сфере международных девелоперских и строительных проектов на основании договоров, это необходимо для вновь создаваемого подразделения ОКУ «АИР».
Власти, создавая специальное предприятие, намерены поручить его сотрудникам метрополитен. Структуру создадут на базе «Агентства инноваций и развития экономических и социальных проектов». По проекту штатная численность сотрудников будет увеличена с 78,5 штатных единиц до 85,5. Правительство проведёт корректировку областного бюджета на 2018-2020 годы, речь идёт об увеличении ассигнований на 68,438 млн рублей.
В пояснительной записке к проекту указано, что объём суммарного финансирования определяется с учётом необходимости привлечения к работе по организации скоростного легкорельсового транспорта. Предполагается привлечь экспертов в сфере международных девелоперских и строительных проектов на основании договоров, это необходимо для вновь создаваемого подразделения ОКУ «АИР».
Автор: Семен Зайцев