Соцсети: Во время крушения Ан-148 диспетчеры разговаривали между собой
Пользователи соцсетей обсуждают предоставленную Telegram-каналом Mash информацию о том, что диспетчеры во время крушения пассажирского Ан-148 могли отвлекаться на разговоры между собой или выяснение отношений. Источник ссылается на результаты допроса должностных лиц, проведённого сотрудниками СК.
Уточняется, диспетчера якобы отвлекались от работы, связанной с регулировкой воздушного транспорта, на 6 минут, забыв о самолёте: за 2 минуты до падения Ан-148 и на протяжении 4 минут после его крушения. То есть сотрудники указанного ведомства не проводили никаких наблюдательных операций, связанных с авиалайнером, потому не сразу заметили его пропажу с радаров. По словам следователей, на которых ссылается Telegram-канал Mash, два диспетчера в момент авиакатастрофы, вместо выполнения обязанностей, разговаривали между собой, что-то выясняя.
Ранее корреспондент Божена Рынска призвала пользователей соцсетей прекратить выражать соболезнования родственникам и друзьям погибших пассажиров и членов экипажа Ан-148.
Уточняется, диспетчера якобы отвлекались от работы, связанной с регулировкой воздушного транспорта, на 6 минут, забыв о самолёте: за 2 минуты до падения Ан-148 и на протяжении 4 минут после его крушения. То есть сотрудники указанного ведомства не проводили никаких наблюдательных операций, связанных с авиалайнером, потому не сразу заметили его пропажу с радаров. По словам следователей, на которых ссылается Telegram-канал Mash, два диспетчера в момент авиакатастрофы, вместо выполнения обязанностей, разговаривали между собой, что-то выясняя.
Ранее корреспондент Божена Рынска призвала пользователей соцсетей прекратить выражать соболезнования родственникам и друзьям погибших пассажиров и членов экипажа Ан-148.
Автор: Воробьева Алина