Ольга Серябкина в эфире шоу «Деньги или позор» озвучит куклу из Сколково
Ольга Серябкина снялась в новом выпуске комедийного шоу «Деньги или позор». В ходе передачи ведущий решил, что будет смешно, если певица озвучит куклу из Сколково.
Ведущий передачи – «Дядя Витя» жестко шутит над приглашенными гостями этого юмористического шоу. Ольгу Серябкину он одарил множеством шутливых комплиментов. Например, он сказал, что приглашенную гостью хотят мужчины также, как и бочку с квасом в сильную жару. В следующий раз он заметил красоту певицы, но признал, что красивее все-таки ранее приглашенный Тимур Родригез из Comedy Club. Она стойко выдержала все шуточки и подколы «Дяди Вити» и даже побывала медсестрой, когда ему стало плохо.
Ведущий представил инновационное творение из Сколково – робота в виде куклы и предложил Серябкиной озвучить его своим голосом. Звезда призналась, что с детства очень боится кукол. Причину своих фобий она не знает, но маленькой часто ломала их: отрывала им конечности и разрисовывала.
Ведущий передачи – «Дядя Витя» жестко шутит над приглашенными гостями этого юмористического шоу. Ольгу Серябкину он одарил множеством шутливых комплиментов. Например, он сказал, что приглашенную гостью хотят мужчины также, как и бочку с квасом в сильную жару. В следующий раз он заметил красоту певицы, но признал, что красивее все-таки ранее приглашенный Тимур Родригез из Comedy Club. Она стойко выдержала все шуточки и подколы «Дяди Вити» и даже побывала медсестрой, когда ему стало плохо.
Ведущий представил инновационное творение из Сколково – робота в виде куклы и предложил Серябкиной озвучить его своим голосом. Звезда призналась, что с детства очень боится кукол. Причину своих фобий она не знает, но маленькой часто ломала их: отрывала им конечности и разрисовывала.
Автор: Северов Андрей