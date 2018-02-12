Стартап Nebula Genomics предлагает продавать информацию из ДНК за криптовалюту
Компания Nebula Genomics предложила общественности получать криптовалюту за возможность предоставлять доступ к данным своего генома. По предварительным данным, стоимость расшифровки генетических данных будет стартовать от 1000$.
Создал этот стартап известный генетик Джордж Черч, руководящий проектом Personal Genome, и ранее известный своими работами в синтетической биологии и генной инженерии. Вместе с сотрудниками лаборатории в Гарварде, он предлагает передавать расшифрованные геномы с помощью технологии блокчейн и продавать личную генетическую информацию за любую из доступных криптовалют.
Такой проект очень интересует гигантские фармацевтические компании, которые очень сильно заинтересованы в большом количестве генетических данных, позволяющих найти корреляции в информации ДНК с болезнями. Это позволит разработать лекарства от многих неизлечимых и трудноизлечимых болезней и помочь огромному количеству людей во всем мире. На данный момент в мире расшифровано не более десяти тысяч геномов, а генетическая информация оценивается очень дорого.
Технология блокчейн, по задумке ученых, поможет людям распоряжаться данными своих геномов как они захотят, и тем самым обезопасить их. Каждый желающий сможет торговать личными данными, выставлять их на торги, а также покупать для себя материалы других людей. Также после расшифровки будет доступна информация о рисках заболеваний и предрасположенности к разным болезням.
Создал этот стартап известный генетик Джордж Черч, руководящий проектом Personal Genome, и ранее известный своими работами в синтетической биологии и генной инженерии. Вместе с сотрудниками лаборатории в Гарварде, он предлагает передавать расшифрованные геномы с помощью технологии блокчейн и продавать личную генетическую информацию за любую из доступных криптовалют.
Такой проект очень интересует гигантские фармацевтические компании, которые очень сильно заинтересованы в большом количестве генетических данных, позволяющих найти корреляции в информации ДНК с болезнями. Это позволит разработать лекарства от многих неизлечимых и трудноизлечимых болезней и помочь огромному количеству людей во всем мире. На данный момент в мире расшифровано не более десяти тысяч геномов, а генетическая информация оценивается очень дорого.
Технология блокчейн, по задумке ученых, поможет людям распоряжаться данными своих геномов как они захотят, и тем самым обезопасить их. Каждый желающий сможет торговать личными данными, выставлять их на торги, а также покупать для себя материалы других людей. Также после расшифровки будет доступна информация о рисках заболеваний и предрасположенности к разным болезням.
Автор: Тригуб Сергей