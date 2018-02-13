29-летняя жительница Канады забеременела с помощью ЭКО, сохранив девственность

Молодая девушка Лорен решилась зачать ребёнка с помощью технологий ЭКО и тем самым сохранить свою девственность. В свои 29 лет жительница Канады никогда не была в интимной близости с мужчиной, потому что испытывает крайнее отвращение к сексу. Результатом подобного гормонального расстройства является диагноз “гипопитуитаризм”, который ей поставили в юнном возрасте. В следствии этого заболевания у человека не выделяется нужное количество гормонов, отвечающих за половое созревание и влечение к противоположному полу.Долгое время девушка не могла развиваться самостоятельно, и она была вынуждена принимать лекарства с эстрогеном. Эта мера хоть и дала свои плоды, но внутренние половые органы развивались более длительное время, чем предписано природой.В результате таких медицинских вмешательств, девушка не сможет родить своего биологического ребёнка: для этой процедуры будет взят чужой биологический материал - донорская яйцеклетка и сперма. Лорен долго размышляла над вариантами, но материнский инстинкт взял в верх.Молодая женщина признаётся, что в жизни целовалась один раз и удовольствие от этого не получила. Кроме этого, она не стыдится своей девственности в 29 лет, также намерена и дальше сторониться мужчин. Даже несмотря на то, что будущему ребёнку необходим отец.