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Барака Обаму пользователи Сети просят отрастить настоящую бороду
В обращении к Бараку Обаме пользователи просят политика отрастить бороду, было выражено мнение, что данный элемент будет к лицу 44-му президенту США. Ранее ресурс The Shade Room разместил фото известных людей, им пририсовали «растительность» на лице.

Барака Обаму пользователи Сети просят отрастить настоящую бороду

Изображение бывшего главы государства, обработанное при помощи программы Photoshop, вызвало восхищение в интернете. Медиа-издание Metro сообщает, что необычный фотоснимок набрал огромную популярность. Атрибут очень понравился американцам, вслед за этим посыпались просьбы о необходимости отрастить настоящую бороду. Помимо Барака Обамы, дизайнерской обработке в специальной компьютерной программе подверглись снимки модели Джереми Микс, а также известного рэпера Jay-Z, их бороды смотрелись весьма импозантно, считают пользователи. Но всё же наибольший отклик вызвала «растительность» на лице Обамы, подчёркивают массмедиа.

Особо отмечено, что наименьший ажиотаж вызвал видеоролик с Дональдом Трампом. В первых числах февраля в объектив камер попала лысина 45-го президента США, он тщательно скрывает её под своей прической.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 04:30
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