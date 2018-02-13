Барака Обаму пользователи Сети просят отрастить настоящую бороду
В обращении к Бараку Обаме пользователи просят политика отрастить бороду, было выражено мнение, что данный элемент будет к лицу 44-му президенту США. Ранее ресурс The Shade Room разместил фото известных людей, им пририсовали «растительность» на лице.
Изображение бывшего главы государства, обработанное при помощи программы Photoshop, вызвало восхищение в интернете. Медиа-издание Metro сообщает, что необычный фотоснимок набрал огромную популярность. Атрибут очень понравился американцам, вслед за этим посыпались просьбы о необходимости отрастить настоящую бороду. Помимо Барака Обамы, дизайнерской обработке в специальной компьютерной программе подверглись снимки модели Джереми Микс, а также известного рэпера Jay-Z, их бороды смотрелись весьма импозантно, считают пользователи. Но всё же наибольший отклик вызвала «растительность» на лице Обамы, подчёркивают массмедиа.
Особо отмечено, что наименьший ажиотаж вызвал видеоролик с Дональдом Трампом. В первых числах февраля в объектив камер попала лысина 45-го президента США, он тщательно скрывает её под своей прической.
Изображение бывшего главы государства, обработанное при помощи программы Photoshop, вызвало восхищение в интернете. Медиа-издание Metro сообщает, что необычный фотоснимок набрал огромную популярность. Атрибут очень понравился американцам, вслед за этим посыпались просьбы о необходимости отрастить настоящую бороду. Помимо Барака Обамы, дизайнерской обработке в специальной компьютерной программе подверглись снимки модели Джереми Микс, а также известного рэпера Jay-Z, их бороды смотрелись весьма импозантно, считают пользователи. Но всё же наибольший отклик вызвала «растительность» на лице Обамы, подчёркивают массмедиа.
Особо отмечено, что наименьший ажиотаж вызвал видеоролик с Дональдом Трампом. В первых числах февраля в объектив камер попала лысина 45-го президента США, он тщательно скрывает её под своей прической.
Автор: Семен Зайцев