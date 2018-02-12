У разбившегося в Подмосковье самолёта Ан-148 уже отказывал двигатель
Представители СМИ связались с бывшей пассажиркой разбившегося в Подмосковье Ан-148, прошлым летом совершавшей перелёт на борту указанного самолёта. Она рассказала об отказе одного из двигателей авиалайнера во время движения.
По словам женщины, согласившейся на интервью с корреспондентами RT, когда она находилась на борту Ан-148, следовавшего в Орск из столицы, произошёл инцидент, навсегда оставшийся в её памяти. По словам бывшей пассажирки лайнера, сначала вылет перенесли, и людям пришлось некоторое время провести в аэропорту в ожидании, затем воздушное судно долго не могло взлететь, а позже капитан самолёта проинформировал о том, что двигатель не мог запуститься.
Когда Ан-148 всё же взлетел, неполадки с ним начались уже в воздухе. Некогда пассажирка отметила, что она слышала прекращение работы одного из двигателей, что крайне её напугало.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о возможных переговорах диспетчеров во время крушения АН-148, вместо того чтобы следить за самолётом на радаре.
По словам женщины, согласившейся на интервью с корреспондентами RT, когда она находилась на борту Ан-148, следовавшего в Орск из столицы, произошёл инцидент, навсегда оставшийся в её памяти. По словам бывшей пассажирки лайнера, сначала вылет перенесли, и людям пришлось некоторое время провести в аэропорту в ожидании, затем воздушное судно долго не могло взлететь, а позже капитан самолёта проинформировал о том, что двигатель не мог запуститься.
Когда Ан-148 всё же взлетел, неполадки с ним начались уже в воздухе. Некогда пассажирка отметила, что она слышала прекращение работы одного из двигателей, что крайне её напугало.
Ранее портал «Актуальные новости» сообщал о возможных переговорах диспетчеров во время крушения АН-148, вместо того чтобы следить за самолётом на радаре.
Автор: Воробьева Алина