СМИ: Василий Ливанов встревожен состоянием Армена Джигарханян
Василий Ливанов удивлён состоянием Армена Джигарханяна. Товарищ знаменитости не верит, что человек может на глазах измениться так быстро: усы не равномерны, не совсем ухожены, к тому же на актёре какой-то «больничный халат» - это вызывает тревогу.
Состояние и вид известного актёра всерьез озаботили Ливанова. СМИ сообщают, что после развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской Джигарханян пребывает в состоянии глубокой депрессии. Близкий друг заслуженного артиста РФ сообщил в массмедиа, что, как он полагает, его коллега по цеху находится сейчас в морально-болезненном состоянии. Поведение пианистки Василий Ливанов считает подобному поведению воровки. «Я понял, что с ним беда», - подчеркнул артист, поговорив с давним другом.
По словам Ливанова, он был неприятно удивлён, так как Джигарханян не похож сам на себя. Он кричал и ругался в ходе разговора, иногда высказывался о женщинах не лицеприятно.
Состояние и вид известного актёра всерьез озаботили Ливанова. СМИ сообщают, что после развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской Джигарханян пребывает в состоянии глубокой депрессии. Близкий друг заслуженного артиста РФ сообщил в массмедиа, что, как он полагает, его коллега по цеху находится сейчас в морально-болезненном состоянии. Поведение пианистки Василий Ливанов считает подобному поведению воровки. «Я понял, что с ним беда», - подчеркнул артист, поговорив с давним другом.
По словам Ливанова, он был неприятно удивлён, так как Джигарханян не похож сам на себя. Он кричал и ругался в ходе разговора, иногда высказывался о женщинах не лицеприятно.
Автор: Семен Зайцев