Ученые изучат экосистему морского дна, освободившегося от айсберга
Ученые собираются исследовать морское дно после того, как это место недавно освободилось от айсберга, который там находился 120 тыс. лет. Им надо успеть до того, как солнечный свет разрушит верхние слои дна.
Международная команда из множества различных институтов мира будет работать в рамках программы British Antarctic Survey. Им предстоит изучить 5,8 тыс. кв. км морского дна, которое освободилось после ухода айсберга «A68». Он был частью шельфового ледника, который находится на северо-западе Уэдделлского моря. 21 февраля ученые из разных стран устремятся на это место, чтобы успеть исследовать древнюю экосистему, которая находилась в нетронутом состоянии более ста веков.
В указанном районе они будут собирать образцы воды, планктона, микроорганизмов, различных осадков, более крупных морских существ. Исследования позволят понять, как менялся животный мир за столько лет.
Международная команда из множества различных институтов мира будет работать в рамках программы British Antarctic Survey. Им предстоит изучить 5,8 тыс. кв. км морского дна, которое освободилось после ухода айсберга «A68». Он был частью шельфового ледника, который находится на северо-западе Уэдделлского моря. 21 февраля ученые из разных стран устремятся на это место, чтобы успеть исследовать древнюю экосистему, которая находилась в нетронутом состоянии более ста веков.
В указанном районе они будут собирать образцы воды, планктона, микроорганизмов, различных осадков, более крупных морских существ. Исследования позволят понять, как менялся животный мир за столько лет.
Автор: Северов Андрей