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Vivo не будет устанавливать Android 8.0 Oreo на бюджетные смартфоны
Китайский мобильный бренд Vivo не будет обновлять версию Android до версии 8.0 на бюджетные модели. Достаточно поздно компания производитель запланировала и для своих флагманских смартфонов, в то время как многие известные премиум модели уже давно работают на версии Oreo.

Vivo не будет устанавливать Android 8.0 Oreo на бюджетные смартфоны


Исходя из информации представителей бренда, установочные файлы будут доступны уже в апреле этого года, для ограниченного количества лучших устройств: Vivo X20, Vivo X9, и их модификаций. На данный момент неизвестно планируется ли обновление других моделей, которых к слову Vivo имеет большое количество. Все это обусловлено тем, что смартфоны оснащены лаунчером FunTouch, усложняющим адаптацию под операционную систему Android.

Китайский бренд был основан в 2009 году и на сегодня занимает прочные позиции в разработках и продажах мобильных телефонов. В линейке производителя доступны как премиум устройства, так и смартфоны доступные для каждого. Именно этим они и заслужили большую популярность во многих странах мира.

Vivo не будет устанавливать Android 8.0 Oreo на бюджетные смартфоны


Во многих социальных сетях пользователи и поклонники Vivo назвали обновление до Android 8.0 не совсем обязательным, потому как довольны и ранней версией Android 7.0 Nougat.

Автор: Тригуб Сергей
Вчера, 21:07
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