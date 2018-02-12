Vivo не будет устанавливать Android 8.0 Oreo на бюджетные смартфоны
Китайский мобильный бренд Vivo не будет обновлять версию Android до версии 8.0 на бюджетные модели. Достаточно поздно компания производитель запланировала и для своих флагманских смартфонов, в то время как многие известные премиум модели уже давно работают на версии Oreo.
Исходя из информации представителей бренда, установочные файлы будут доступны уже в апреле этого года, для ограниченного количества лучших устройств: Vivo X20, Vivo X9, и их модификаций. На данный момент неизвестно планируется ли обновление других моделей, которых к слову Vivo имеет большое количество. Все это обусловлено тем, что смартфоны оснащены лаунчером FunTouch, усложняющим адаптацию под операционную систему Android.
Китайский бренд был основан в 2009 году и на сегодня занимает прочные позиции в разработках и продажах мобильных телефонов. В линейке производителя доступны как премиум устройства, так и смартфоны доступные для каждого. Именно этим они и заслужили большую популярность во многих странах мира.
Во многих социальных сетях пользователи и поклонники Vivo назвали обновление до Android 8.0 не совсем обязательным, потому как довольны и ранней версией Android 7.0 Nougat.
Исходя из информации представителей бренда, установочные файлы будут доступны уже в апреле этого года, для ограниченного количества лучших устройств: Vivo X20, Vivo X9, и их модификаций. На данный момент неизвестно планируется ли обновление других моделей, которых к слову Vivo имеет большое количество. Все это обусловлено тем, что смартфоны оснащены лаунчером FunTouch, усложняющим адаптацию под операционную систему Android.
Китайский бренд был основан в 2009 году и на сегодня занимает прочные позиции в разработках и продажах мобильных телефонов. В линейке производителя доступны как премиум устройства, так и смартфоны доступные для каждого. Именно этим они и заслужили большую популярность во многих странах мира.
Во многих социальных сетях пользователи и поклонники Vivo назвали обновление до Android 8.0 не совсем обязательным, потому как довольны и ранней версией Android 7.0 Nougat.
Автор: Тригуб Сергей