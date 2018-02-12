Назван самый популярный корпоративный автомобиль в России‍
Автостат опубликовал информацию относительно наибольших продаж автомобилей в корпоративном сегменте в России. На первичном рынке ТОП-10 возглавил 5-дверный универсал Lada Largus, машина производится на основе французского Renault Logan Vagon.
По информации статистического ведомства, на протяжении 2017 года юридическими лицами приобретено 9,889 тыс. универсалов, это выше результатов 2016 года на 38,5%. Модель АвтоВАЗа на пять экземпляров опережает Hyundai Solaris с показателем 9,884 единиц техники. Продажи южнокорейского автомобиля превысили показатели прошедшего года на 22%. В тройке лидеров находится Volkswagen Polo, реализовано 8,771 тыс. машин, достигнуто улучшение на 11%. За ним следуют Kia Rio (8,248 тыс. шт.; улучшение продаж на 48%) и Skoda Rapid (7,661 единиц техники; приобретено в 2017 году больше на 43,5%).
Далее следуют: Toyota Camry (7631 шт.; рост на 20%); Renault Logan (6,443 тыс. шт.; улучшение на 23%). Отмечены Skoda Octavia (6,079 авто, продано больше на 9%), Lada Granta (5,657 шт.; результаты продаж возросли на 34%) и Lada 4x4 (5,1 тыс. шт.; продано больше чем в прошлом году на 16,5%).
По информации статистического ведомства, на протяжении 2017 года юридическими лицами приобретено 9,889 тыс. универсалов, это выше результатов 2016 года на 38,5%. Модель АвтоВАЗа на пять экземпляров опережает Hyundai Solaris с показателем 9,884 единиц техники. Продажи южнокорейского автомобиля превысили показатели прошедшего года на 22%. В тройке лидеров находится Volkswagen Polo, реализовано 8,771 тыс. машин, достигнуто улучшение на 11%. За ним следуют Kia Rio (8,248 тыс. шт.; улучшение продаж на 48%) и Skoda Rapid (7,661 единиц техники; приобретено в 2017 году больше на 43,5%).
Далее следуют: Toyota Camry (7631 шт.; рост на 20%); Renault Logan (6,443 тыс. шт.; улучшение на 23%). Отмечены Skoda Octavia (6,079 авто, продано больше на 9%), Lada Granta (5,657 шт.; результаты продаж возросли на 34%) и Lada 4x4 (5,1 тыс. шт.; продано больше чем в прошлом году на 16,5%).
Автор: Семен Зайцев