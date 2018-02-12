Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.39 USD 58.17
Курс валют на 10.02.2018
exclusive / Авто

Назван самый популярный корпоративный автомобиль в России&#8205;
Автостат опубликовал информацию относительно наибольших продаж автомобилей в корпоративном сегменте в России. На первичном рынке ТОП-10 возглавил 5-дверный универсал Lada Largus, машина производится на основе французского Renault Logan Vagon.

Назван самый популярный корпоративный автомобиль в России&#8205;

По информации статистического ведомства, на протяжении 2017 года юридическими лицами приобретено 9,889 тыс. универсалов, это выше результатов 2016 года на 38,5%. Модель АвтоВАЗа на пять экземпляров опережает Hyundai Solaris с показателем 9,884 единиц техники. Продажи южнокорейского автомобиля превысили показатели прошедшего года на 22%. В тройке лидеров находится Volkswagen Polo, реализовано 8,771 тыс. машин, достигнуто улучшение на 11%. За ним следуют Kia Rio (8,248 тыс. шт.; улучшение продаж на 48%) и Skoda Rapid (7,661 единиц техники; приобретено в 2017 году больше на 43,5%).

Далее следуют: Toyota Camry (7631 шт.; рост на 20%); Renault Logan (6,443 тыс. шт.; улучшение на 23%). Отмечены Skoda Octavia (6,079 авто, продано больше на 9%), Lada Granta (5,657 шт.; результаты продаж возросли на 34%) и Lada 4x4 (5,1 тыс. шт.; продано больше чем в прошлом году на 16,5%).

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 20:34
Читайте также
Российскую инвесткомпанию «Норд Капитал» включили
В Воронеже проект метро станет курировать
Старинная Тимирязевская академия создает новые
Прощание с актёром Дмитрием Соловьёвым состоится
Глава МИД Нидерландов сознался, что солгал о
В Киеве задержан Михаил Саакашвили
Российская таможня станет полностью электронной к
Погибший в результате крушения Ан-148 уральский
Мать погибшего в авиакатастрофе Ан-148
Житель США сфотографировал преследующий самолёт
Аналитики: Темп изменения курсовой устойчивости
Украинский завод «Антонов» заявил о готовности
Добавление комментария
Последние новости
12.02, 21:40 На поверхности Луны находится столько же воды, как в 4
12.02, 21:39 Стивен Хокинг: Скоро человечество покинет Землю
12.02, 21:39 Гибридный Range Rover поднялся по 999 ступеням к «К
12.02, 21:20 Юлия Началова возмущена обвинениями в алкоголизме
12.02, 21:09 Российскую инвесткомпанию «Норд Капитал» включили в топ
12.02, 21:07 Vivo не будет устанавливать Android 8.0 Oreo на
12.02, 21:06 Тоннели Boring Company ускорят производство
12.02, 21:00 Ученые: Женщины подвержены повышенному оргазму при
12.02, 20:54 В Воронеже проект метро станет курировать «Агентство
12.02, 20:45 Стартап Nebula Genomics предлагает продавать информацию
12.02, 20:37 Аукцион б/у авто CarPrice запускает онлайн-автомаркет
12.02, 20:34 Назван самый популярный корпоративный автомобиль в
12.02, 20:33 Старинная Тимирязевская академия создает новые условия
12.02, 20:31 В Индии открылась выставка коллекционных автомобилей
12.02, 20:23 В результате падения Настасья Самбурская серьезно
12.02, 20:05 У разбившегося в Подмосковье самолёта Ан-148 уже
12.02, 20:01 Туристы рискуют попасть под суд за организацию
12.02, 19:51 Назван самый роскошный автомобиль в истории
12.02, 19:50 Во Франции создали позволяющий прослушивать виниловые
12.02, 19:48 Шура на концерте «Кавер Бум» вновь раскритиковал Курган