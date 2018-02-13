Гаянэ Багдасарян сделала пикантный снимок в чёрном
Известная Instagram-модель Гаянэ Багдасарян в очередной раз поделилась с фанатами своим пикантным фото. В своём Instagram она опубликовала кадр, где она одета в чёрное.
В очередной раз известная модель Гаянэ Багдасарян сделала приятное своим фанатам: подарком для поклонников её тела стала ещё одна откровенная фотография. Новый снимок был опубликован в личном аккаунте девушки. На фотографии Гаянэ присела, положив руки на колени и глядя в камеру, а из одежды на ней был полупрозрачный пеньюар, который не скрывал чёрное нижнее бельё, чулки в сеточку и туфли на высоком каблуке.
Новый снимок успел набрать несколько тысяч положительных отметок, а в комментариях пользователи не перестают восторгаться её формами и соблазнительной внешностью.
В очередной раз известная модель Гаянэ Багдасарян сделала приятное своим фанатам: подарком для поклонников её тела стала ещё одна откровенная фотография. Новый снимок был опубликован в личном аккаунте девушки. На фотографии Гаянэ присела, положив руки на колени и глядя в камеру, а из одежды на ней был полупрозрачный пеньюар, который не скрывал чёрное нижнее бельё, чулки в сеточку и туфли на высоком каблуке.
Новый снимок успел набрать несколько тысяч положительных отметок, а в комментариях пользователи не перестают восторгаться её формами и соблазнительной внешностью.
Автор: Засобина Анастасия