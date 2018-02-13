Brilliance превратила клон премиального внедорожника Acura MDX в пикап
Компания Brilliance подготавливает к презентации превращённый в пикап Jinbei, считающийся «клоном» премиального внедорожника Acura MDX. Авто создаётся на основе 7-местного паркетника Diazi.
Эксперты рассмотрели снимки кроссовера Jinbei Diazi и констатировали: пикап унаследовал дизайн донора, отличаясь лишь установкой грузовой платформы и внешним видом задней части кузова. Габариты «клона» Acura MDX предыдущего поколения – 4,7x1,9x1,7 м, расстояние меж осями составляет 2,7 м.
Дебют пикапа запланирован на этот год. Стоимость новинки пока неизвестна.
Ранее сообщалось о появлении в дилерских центрах внедорожника V6 от Brilliance.
Эксперты рассмотрели снимки кроссовера Jinbei Diazi и констатировали: пикап унаследовал дизайн донора, отличаясь лишь установкой грузовой платформы и внешним видом задней части кузова. Габариты «клона» Acura MDX предыдущего поколения – 4,7x1,9x1,7 м, расстояние меж осями составляет 2,7 м.
Дебют пикапа запланирован на этот год. Стоимость новинки пока неизвестна.
Ранее сообщалось о появлении в дилерских центрах внедорожника V6 от Brilliance.
Автор: Воробьева Алина