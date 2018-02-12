Старинная Тимирязевская академия создает новые условия для быта и обучения студентов

Руководит академией Золина Галина Дмитриевна. Зв время ее руководства вуз изменился до неузнаваемости. Ректор ведет работу во всех направлениях одновременно. Золина считает, что Тимирязевка должна не только возглавить первенство среди остальных аналогичных аграрных вузов, но и сделать значительный шаг вперед.Академия обновилась внешне, смотреть на интерьер стало гораздо приятнее – везде чисто, цветы, зоны отдыха, все отремонтировано.Галина Дмитриевна относится к тем людям, которые умеют убеждать. Благодаря этому качеству она смогла добиться оснащения вуза современным оборудованием для научных и учебных целей.Тимирязевке также важны посещаемость, успеваемость, объем производственной практики. Летом прошлого года проходной балл был повышен, в планах - увеличивать его дальше.Необходимой будущему специалисту-аграрию практики пока не хватает - программа вуза не предлагает большое количество ее часов, а предприятия не подпускают студентов к своему дорогостоящему оборудованию.Золина считает профориентацию благородным путем. Ей хочется, чтобы выпускники академии работали по своей специальности, а не соглашались на любой вид деятельности.Московским школьникам нравятся университетские субботы в Тимирязевке, которые по итогам 2017 года признаны одними из лучших. На будущее запланирована «агитация» студентами молодежи из регионов.Кроме образования, в Тимирязевке проводится большая научно-исследовательская деятельность. Ученые вуза каждый год подают 80 - 100 заявок на изобретения, из которых 60 - 80 получают положительные решения.В академии успешно регистрируют новые сорта пшеницы, тритикале, ржи, белого люпина. Разработана программа передачи семян в семеноводческие хозяйства.Восстанавливаются утраченные связи Тимирязевки. К примеру, с Никитским ботаническим садом – теперь здесь университет может внедрять новые методы выделения эфирных масел.Вуз планирует в следующем учебном году открыть новое направление под названием «Водные биоресурсы и аквакультура».Академия во главе с Золиной Галиной Дмитриевной готова рапортовать к июньскому 175-летнему юбилею Тимирязева К.А. - активно развиваемся и пребываем в добром здравии.