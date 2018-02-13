Ученые: Смартфон распознает детские пальцы с первого свайпа
Инженеры создали смартфон, он способен распознавать детские пальцы, причем с первого свайпа. По информации MIT Technology review, специальное приложение учитывает некоторые различия в геометрии ладони детей и взрослых.
При создании новой программы разработчики учитывали разницу в сноровке, это отличает использование гаджетов представителями старших и младших поколений. Специалисты из университета Южной Каролины и Чжэцзянского университета разработали специальный алгоритм iCare, он позволяет безошибочно распознать пользователя (ребёнок или взрослый человек). В случае необходимости блокируется экран устройства. Точность распознавания, причём с первого свайпа, составляет не менее 84%, об этом авторы исследования намерены рассказать в ходе конференции HoMobile, ожидаемой с 12 по 13 февраля в городе Темп, в штате Аризона, США.
Учёные предложили новый подход, он позволяет автоматически распознать, кто взял смартфон в руки. Авторы определили 35 мелких различий в геометрии ладоней взрослых и детей. После этого были созданы три алгоритма в сегменте машинного обучения. Для этого были собраны данные об использовании девайсами 17 детей (3-11 лет) и 14 мужчин и женщин (22-60 лет).
При создании новой программы разработчики учитывали разницу в сноровке, это отличает использование гаджетов представителями старших и младших поколений. Специалисты из университета Южной Каролины и Чжэцзянского университета разработали специальный алгоритм iCare, он позволяет безошибочно распознать пользователя (ребёнок или взрослый человек). В случае необходимости блокируется экран устройства. Точность распознавания, причём с первого свайпа, составляет не менее 84%, об этом авторы исследования намерены рассказать в ходе конференции HoMobile, ожидаемой с 12 по 13 февраля в городе Темп, в штате Аризона, США.
Учёные предложили новый подход, он позволяет автоматически распознать, кто взял смартфон в руки. Авторы определили 35 мелких различий в геометрии ладоней взрослых и детей. После этого были созданы три алгоритма в сегменте машинного обучения. Для этого были собраны данные об использовании девайсами 17 детей (3-11 лет) и 14 мужчин и женщин (22-60 лет).
Автор: Семен Зайцев