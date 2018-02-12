Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018
exclusive / Авто

На дорожных тестах замечен 275-сильный Hyundai i30 Fastback
Фотошпионы запечатлели во время дорожных тестов 275-сильный Hyundai i30 Fastback. «Заряженная» модификация фастбека, получившая в наименовании приставку N, оснащена 2-литровым наддувным агрегатом, функционирующим в тандеме с 6-ступенчатой МКПП, позволяющей автомобилю достигать скорости в 100 км/ч за 6 секунд.

На дорожных тестах замечен 275-сильный Hyundai i30 Fastback


От стандартной машины, дебютировавшей прошлым летом, N-версия Hyundai i30 Fastback отличается пересмотренной подвеской, более сильной тормозной системой и аэродинамическим обвесом кузова. Помимо этого, спортивный фастбек оснастят иной радиаторной решёткой и сдвоенными патрубками выпускной системы.



Предварительно, дебют новинки состоится в этом году. Старт продаж N-вариации Hyundai i30 Fastback запланирован на следующий год.

Автор: Воробьева Алина
Вчера, 21:49
Читайте также
СМИ: «Россия» знала о дефектах самолетов Ан-148
Компания «Саратовские авиалинии» сняла со своих
Антонов считает одной из главных задач российских
Российскую инвесткомпанию «Норд Капитал» включили
В Воронеже проект метро станет курировать
Старинная Тимирязевская академия создает новые
Прощание с актёром Дмитрием Соловьёвым состоится
Глава МИД Нидерландов сознался, что солгал о
В Киеве задержан Михаил Саакашвили
Российская таможня станет полностью электронной к
Погибший в результате крушения Ан-148 уральский
Мать погибшего в авиакатастрофе Ан-148
Добавление комментария
Последние новости
13.02, 10:04 Шуточная «пасхалка» игры The Bard’s Tale обнаружилась
13.02, 09:55 Ученые разработали предсказывающие измены и разводы
13.02, 09:43 СМИ: В Омске ученики гимназии распылили перцовый
13.02, 09:41 В Сети появилось первое официальное изображение новой
13.02, 09:35 Honda отзовет 350 тысяч Civic и CR-V в КНР из-за холодов
13.02, 09:26 Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь Стефанию с
13.02, 09:25 Мелани Гриффит вышла в свет со шрамом на лице после
13.02, 09:15 В Петербурге бездомный надругался над пенсионеркой
13.02, 09:10 Kia показала кроссовер Kia Sportage нового поколения на
13.02, 09:02 СМИ: «Россия» знала о дефектах самолетов Ан-148
13.02, 08:55 Друг Гурченко показал видео с актрисой перед смертью
13.02, 08:47 Смартфон LG V30 получит функции искусственного интеллекта
13.02, 08:40 Компания «Саратовские авиалинии» сняла со своих рейсов
13.02, 08:32 Специалисты выясняют причину остановки на Белорусском
13.02, 08:19 Антонов считает одной из главных задач российских
13.02, 08:05 Ольга Серябкина в эфире шоу «Деньги или позор» озвучит
13.02, 07:38 Телескоп Хаббл обнаружил невидимые галактики благодаря
13.02, 07:18 Lifan запустила программу «кэшбэк» на автомобильном
13.02, 07:01 Ученые изучат экосистему морского дна, освободившегося
13.02, 06:30 Ученые: Смартфон распознает детские пальцы с первого