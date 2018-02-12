На дорожных тестах замечен 275-сильный Hyundai i30 Fastback
Фотошпионы запечатлели во время дорожных тестов 275-сильный Hyundai i30 Fastback. «Заряженная» модификация фастбека, получившая в наименовании приставку N, оснащена 2-литровым наддувным агрегатом, функционирующим в тандеме с 6-ступенчатой МКПП, позволяющей автомобилю достигать скорости в 100 км/ч за 6 секунд.
От стандартной машины, дебютировавшей прошлым летом, N-версия Hyundai i30 Fastback отличается пересмотренной подвеской, более сильной тормозной системой и аэродинамическим обвесом кузова. Помимо этого, спортивный фастбек оснастят иной радиаторной решёткой и сдвоенными патрубками выпускной системы.
Предварительно, дебют новинки состоится в этом году. Старт продаж N-вариации Hyundai i30 Fastback запланирован на следующий год.
От стандартной машины, дебютировавшей прошлым летом, N-версия Hyundai i30 Fastback отличается пересмотренной подвеской, более сильной тормозной системой и аэродинамическим обвесом кузова. Помимо этого, спортивный фастбек оснастят иной радиаторной решёткой и сдвоенными патрубками выпускной системы.
Предварительно, дебют новинки состоится в этом году. Старт продаж N-вариации Hyundai i30 Fastback запланирован на следующий год.
Автор: Воробьева Алина