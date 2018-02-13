Lifan запустила программу «кэшбэк» на автомобильном рынке России
Китайская компания Lifan активизировала на первичном российском рынке программу «кэшбэк». Новшество позволяет при покупке машины 2017-2018 годов выпуска получить специальную скидку в размере 20 тысяч рублей, акция не имеет аналогов в стране.
Lifan Motors Rus является первой компанией, предложившей подобную программу, она реализуется без привлечения каких-либо кредитных ресурсов. Каждый покупатель получает ощутимую скидку, специальное предложение имеет своё распространение на все модели, реализуемые в дилерских центрах китайского производителя. Высоко ценятся покупатели, которые готовы купить машину без привлечения заемных ресурсов, именно для них запущена программа «кэшбэк».
Речь также идёт о поддержке потенциальных покупателей со стороны государства и азиатской компании. Представители производителя заинтересованы в приобретении гражданами автомобилей и в кредит, причём на выгодных условиях. Предлагаются специальные программы «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль» и «Лифан Финанс».
Lifan Motors Rus является первой компанией, предложившей подобную программу, она реализуется без привлечения каких-либо кредитных ресурсов. Каждый покупатель получает ощутимую скидку, специальное предложение имеет своё распространение на все модели, реализуемые в дилерских центрах китайского производителя. Высоко ценятся покупатели, которые готовы купить машину без привлечения заемных ресурсов, именно для них запущена программа «кэшбэк».
Речь также идёт о поддержке потенциальных покупателей со стороны государства и азиатской компании. Представители производителя заинтересованы в приобретении гражданами автомобилей и в кредит, причём на выгодных условиях. Предлагаются специальные программы «Семейный автомобиль», «Первый автомобиль» и «Лифан Финанс».
Автор: Семен Зайцев