Телескоп Хаббл обнаружил невидимые галактики благодаря советским ученым
Телескоп Хаббл смог найти галактику, которую невозможно было обнаружить обычными методами. Это произошло благодаря открытию советскими учеными ранее неизвестных свойств микроволнового излучения Вселенной.
Советские ученые Рашид Сюняев и Яков Зельдович в конце 60 годов открыли, что там, где огромные массы материи собираются в плотные скопления, древнее излучение, которое является фоновым для всей Вселенной и произошло во время ее зарождения, выглядит своеобразно. С помощью различных современных инструментов наблюдения удалось подтвердит догадки академиков. Там, где множество галактик объединяются в компактные формы, большое количество создаваемых ими электронов усиливают фоновое излучение. Это видно на современных телескопах в виде более красных свечений.
Некоторые галактики так далеко расположены от Земли, что их невозможно никак обнаружить. Это открытие позволило найти ранее неисследованную группу галактик PLCK G004.5-19.5 с помощью космических телескопов Хаббл и Планк. Они только первые в череде будущих новых открытий, которые позволят понять, как развивается Вселенная сейчас и что с ней будет в будущем.
Советские ученые Рашид Сюняев и Яков Зельдович в конце 60 годов открыли, что там, где огромные массы материи собираются в плотные скопления, древнее излучение, которое является фоновым для всей Вселенной и произошло во время ее зарождения, выглядит своеобразно. С помощью различных современных инструментов наблюдения удалось подтвердит догадки академиков. Там, где множество галактик объединяются в компактные формы, большое количество создаваемых ими электронов усиливают фоновое излучение. Это видно на современных телескопах в виде более красных свечений.
Некоторые галактики так далеко расположены от Земли, что их невозможно никак обнаружить. Это открытие позволило найти ранее неисследованную группу галактик PLCK G004.5-19.5 с помощью космических телескопов Хаббл и Планк. Они только первые в череде будущих новых открытий, которые позволят понять, как развивается Вселенная сейчас и что с ней будет в будущем.
Автор: Северов Андрей