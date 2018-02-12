Российскую инвесткомпанию «Норд Капитал» включили в топ рейтинга BarclayHedge

Международного признания по итогам минувшего года заслужили сразу две стратегии «Норд Капитал»: BarclayHedge включил одну из них в топ-3 рейтинга в номинации краткосрочных торговых стратегий, другую – в «десятку» среди автоматических торговых систем на рынке фьючерсов. На текущий момент BarclayHedge считается самой авторитетной и заслуженной информационной компанией в области хедж-фондов и CTA, Управляющий директор «Норд Капитал» Михаил Ханов признался, что его компании есть чем гордиться: «Нам приятно осознавать, что в десятке лучших торговых систем теперь есть и российская стратегия». Кроме того, он подчеркнул, что компании за короткий срок удалось создать уникальные стратегии, которые высоко были оценены на мировых рынках. Это, по мнению Ханова, следствие того, что «Норд Капитал» сделал ставку на молодых специалистов, являющихся выпускниками лучших отечественных вузов.«Норд Капитал» с 2009 года делает ставку на альтернативные варианты стратегий, которые позволяют повысить доходность. Первой в России начав работать в этой сфере, инвесткомпания продолжает в ней лидировать и практически не имеет прямых конкурентов на отечественной фондовой бирже. попав в базу данных BarclayHedge, причем сразу на высокие позиции в рейтинге, «Норд Капитал» теперь относится к тем мировым инвестиционным компаниям, которые находятся в авангарде инновационных изменений на биржевых рынках.Специфика альтернативных стратегий торговли, в частности, количественных методов анализа финансового рынка, предполагает активное использование алгоритмов и специальных компьютерных программ. Теперь к ключевым специалистам помимо трейдеров и финаналитиков относятся математики и программисты, которые создают алгоритмы торговли, а на их основе – стратегии под конкретные задачи. Кстати, сегодня в подразделениях компании «Норд Капитал» уже рабтает более пяти тысяч торговых роботов, то есть автоматизированных систем, которые способны совершать сделки на бирже самостоятельно.