Антонов считает одной из главных задач российских дипломатов налаживание отношений с США
Анатолий Антонов, посол РФ в США, в ходе выступления в связи с Днем дипломатического работника, сделал заявление. Одной из первостепенных задач является преодоление негативных тенденций, сложившихся в отношениях с Соединенными Штатами.
По мнению Антонова, необходимо обеспечить вывод американских партнеров на восприятие ими объективной необходимости по оздоровлению двустороннего диалога. Американо-российские взаимодействия в данном случае выступят решающим фактором, это окажет положительное воздействие на основные глобальные процессы.
Было акцентировано внимание на необходимости совместной борьбы с терроризмом. По мнению дипломата, необходимо укрепить основы стратегической стабильности, наряду с этим нужно подвергнуть урегулированию региональные конфликты.
По мнению Антонова, необходимо обеспечить вывод американских партнеров на восприятие ими объективной необходимости по оздоровлению двустороннего диалога. Американо-российские взаимодействия в данном случае выступят решающим фактором, это окажет положительное воздействие на основные глобальные процессы.
Было акцентировано внимание на необходимости совместной борьбы с терроризмом. По мнению дипломата, необходимо укрепить основы стратегической стабильности, наряду с этим нужно подвергнуть урегулированию региональные конфликты.
Автор: Семен Зайцев