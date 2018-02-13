Специалисты выясняют причину остановки на Белорусском направлении следовавших в Москву поездов
По невыясненной пока причине на Белорусском направлении произошла остановка движения поездов. Специалисты уже выехали на железнодорожные линии.
Представители МЖД проинформировали общественность, что движение прекращено на перегоне Одинцово – Кунцево-1 в сторону столицы. Железнодорожниками предпринимаются необходимые меры для быстрого восстановления ЖД-сообщения. Пассажиров, ожидающих поезда, просят сверить расписание на веб-ресурсе РЖД или в соответствующих мобильных приложениях.
По причине сбоя на Белорусском направлении может также измениться расписание Курского и Савеловского направлений, ведь именно туда следуют некоторые электрички.
Ранее сообщалось о спасении машинистом упавшей на рельсы жительницы Москвы.
Представители МЖД проинформировали общественность, что движение прекращено на перегоне Одинцово – Кунцево-1 в сторону столицы. Железнодорожниками предпринимаются необходимые меры для быстрого восстановления ЖД-сообщения. Пассажиров, ожидающих поезда, просят сверить расписание на веб-ресурсе РЖД или в соответствующих мобильных приложениях.
По причине сбоя на Белорусском направлении может также измениться расписание Курского и Савеловского направлений, ведь именно туда следуют некоторые электрички.
Ранее сообщалось о спасении машинистом упавшей на рельсы жительницы Москвы.
Автор: Воробьева Алина