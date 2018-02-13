Друг Гурченко показал видео с актрисой перед смертью
В студии программы «Пусть говорят» фотохудожник Аслан Ахмадов поделился с общественностью несколькими роликами, на который изображена актриса и певица Людмила Гурченко в повседневной жизни. Все материалы сняты на видеорегистратор, на них можно посмотреть, как артистка общается с другом.
Находясь с Ахмадовым, Гурченко не боялась размышлять о самом сокровенном. Часто артистка говорила о смерти, даже детально продумывала свой образ в гробу – от наряда до макияжа. По словам артистки, платье должно было состоять из килограмма бус, Людмила Марковна хотела много цветов, но не у лица.
По словам Ахмадова, Гурченко поддержала идею о создании книги «Моя Люся», где можно будет увидеть лучшие ее снимки. Специально для фотосессий артистка подбирала наряды, украшения, макияж, ее волновала каждая мелочь.
Интересен тот факт, что Людмила Марковна буквально ненавидела принесший ей славу фильм «Карнавальная ночь». Дикую истерику у нее вызывала легендарная песня «Пять минут».
В рамках съёмок программы фотохудожник остановился на отношениях Гурченко с ее шестым мужем Сергеем Сениным. По его словам, знаменитость очень любила супруга, рядом с ним она была скромной, задумчивой, поглощенной своими мыслями. Ахмадов уверен, что подруга помогает ему и после гибели. К слову, видео артистка разрешила публиковать только после смерти.
Находясь с Ахмадовым, Гурченко не боялась размышлять о самом сокровенном. Часто артистка говорила о смерти, даже детально продумывала свой образ в гробу – от наряда до макияжа. По словам артистки, платье должно было состоять из килограмма бус, Людмила Марковна хотела много цветов, но не у лица.
По словам Ахмадова, Гурченко поддержала идею о создании книги «Моя Люся», где можно будет увидеть лучшие ее снимки. Специально для фотосессий артистка подбирала наряды, украшения, макияж, ее волновала каждая мелочь.
Интересен тот факт, что Людмила Марковна буквально ненавидела принесший ей славу фильм «Карнавальная ночь». Дикую истерику у нее вызывала легендарная песня «Пять минут».
В рамках съёмок программы фотохудожник остановился на отношениях Гурченко с ее шестым мужем Сергеем Сениным. По его словам, знаменитость очень любила супруга, рядом с ним она была скромной, задумчивой, поглощенной своими мыслями. Ахмадов уверен, что подруга помогает ему и после гибели. К слову, видео артистка разрешила публиковать только после смерти.
Автор: Валерия Орлова