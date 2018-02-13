Компания «Саратовские авиалинии» сняла со своих рейсов самолеты Ан-148
Российский перевозчик «Саратовские авиалинии» после катастрофы с Ан-148 снял с рейсов все самолеты данной модели. Юрий Давыдов, глава совета директоров компании, заявил, что ранее никаких проблем и сложностей при техобслуживании воздушных судов данного типа не было.
Борт с регистрационным № RA-61704 построен в 2010 году в КБ им. Антонова, эксплуатировался с февраля 2017 года. В штаб-квартире «Саратовских авиалиний» заявили о приобретении двух воздушных судов, речь идет о «Як-42» и Embraer 190. Отвечая на вопрос журналистов о возможных сложностях с техобслуживанием Ан-148 украинской разработки, Давыдов ответил, что в компании каких-либо проблем не испытывали. По информации перевозчика, самолёт прошёл форму С-чек, были тщательно проверены все агрегаты и узлы воздушного судна, включая планера и крылья. Проверка осуществлялась в присутствии представителей завода «Мотор Сич» (город Запорожье, Украина). Они, совместно со специалистами российской компании, провели полную техническую эксплуатацию данного типа самолетов на предприятии.
В итоге лётная пригодность Ан-148 была подтверждена документально. Особо отмечено, что парк авиакомпании составляет шесть Ан-148, два зарубежных Embraer-190 и шесть Як-42.
Борт с регистрационным № RA-61704 построен в 2010 году в КБ им. Антонова, эксплуатировался с февраля 2017 года. В штаб-квартире «Саратовских авиалиний» заявили о приобретении двух воздушных судов, речь идет о «Як-42» и Embraer 190. Отвечая на вопрос журналистов о возможных сложностях с техобслуживанием Ан-148 украинской разработки, Давыдов ответил, что в компании каких-либо проблем не испытывали. По информации перевозчика, самолёт прошёл форму С-чек, были тщательно проверены все агрегаты и узлы воздушного судна, включая планера и крылья. Проверка осуществлялась в присутствии представителей завода «Мотор Сич» (город Запорожье, Украина). Они, совместно со специалистами российской компании, провели полную техническую эксплуатацию данного типа самолетов на предприятии.
В итоге лётная пригодность Ан-148 была подтверждена документально. Особо отмечено, что парк авиакомпании составляет шесть Ан-148, два зарубежных Embraer-190 и шесть Як-42.
Автор: Семен Зайцев