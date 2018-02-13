Смартфон LG V30 получит функции искусственного интеллекта
Ожидается, что через две недели в рамках выставки MWC будет представлен смартфон LG V30, который, согласно слухам, получит название LG V8 2018 года. Устройство удивит программным обеспечением, позволяющим использовать ряд возможностей искусственного интеллекта.
По имеющимся данным, Voice AI позволит пользователю давать голосовые команды помощнику Google, которые являются эксклюзивными для телефонов LG. Указания позволяют камере запускаться в определенном режиме. 23 из этих команд были представлены в прошлом году, еще 9 презентуют в этом. Последние команды включают: панорамную фотографию, временное изображение, замедленное видео, поиск снимков, сканирование кода, фото с низкой освещенностью.
Помимо использования распознавания изображений Vision AI для поиска и покупки, LG будет использовать модель, основанную на 100 миллионах изображений, чтобы дать рекомендации по поводу того, как установить камеру. Телефон получит 8 предустановленных настроек, чтобы советовать обладателю устройства, основываясь на таких вещах, как отражение, угол выстрела, количество доступного света и так далее.
Отмечается, что возможности искусственного интеллекта LG V30 будут основаны на программном обеспечении. LG планирует внедрять функции AI и в других моделях.
По имеющимся данным, Voice AI позволит пользователю давать голосовые команды помощнику Google, которые являются эксклюзивными для телефонов LG. Указания позволяют камере запускаться в определенном режиме. 23 из этих команд были представлены в прошлом году, еще 9 презентуют в этом. Последние команды включают: панорамную фотографию, временное изображение, замедленное видео, поиск снимков, сканирование кода, фото с низкой освещенностью.
Помимо использования распознавания изображений Vision AI для поиска и покупки, LG будет использовать модель, основанную на 100 миллионах изображений, чтобы дать рекомендации по поводу того, как установить камеру. Телефон получит 8 предустановленных настроек, чтобы советовать обладателю устройства, основываясь на таких вещах, как отражение, угол выстрела, количество доступного света и так далее.
Отмечается, что возможности искусственного интеллекта LG V30 будут основаны на программном обеспечении. LG планирует внедрять функции AI и в других моделях.
Автор: Валерия Орлова