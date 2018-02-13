Kia показала кроссовер Kia Sportage нового поколения на фото
Новое поколение Kia Sportage представили на фотоснимках. Речь идёт о следующей генерации южнокорейского кроссовера, созданного для рынка КНР. По мнению экспертов, в поколениях Sportage в КНР достаточно сложно разобраться.
Компания рассекретила дизайн кроссовера Kia Sportage, он существенно отличается от европейской версии. В качестве платформы использовали Hyundai ix35, также реализуемого на первичном рынке Поднебесной. Инициатором размещения фотоснимков в интернете является южнокорейский производитель, при этом технические характеристики нового изделия не раскрываются.
Среднеразмерный кроссовер поступит в продажу весной нынешнего года. Под капотом новинки размещен 2,0-литровый бензиновый мотор с потенциалом 165 л. с., в качестве трансмиссии предложена 6-ступенчатая АКПП. Вслед за этим ожидается 1,4-литровая версия с ДВС мощностью 130 л. с. Машина будет выпускаться с передним и полным приводом. Стоимость автомобиля в КНР составит от 145 тыс. юаней (от 1,3 млн рублей).
Эксперты отметили внешнюю отделку хромом, стилизованную решетку радиатора и пластиковые обвесы в нижней части кузова, включая колесные арки, на крыше автомобиля установлены эллинги. Два прямоугольных патрубка выхлопной системы вмонтированы в нишу заднего бампера, над задним стеклом установлен спойлер.
Компания рассекретила дизайн кроссовера Kia Sportage, он существенно отличается от европейской версии. В качестве платформы использовали Hyundai ix35, также реализуемого на первичном рынке Поднебесной. Инициатором размещения фотоснимков в интернете является южнокорейский производитель, при этом технические характеристики нового изделия не раскрываются.
Среднеразмерный кроссовер поступит в продажу весной нынешнего года. Под капотом новинки размещен 2,0-литровый бензиновый мотор с потенциалом 165 л. с., в качестве трансмиссии предложена 6-ступенчатая АКПП. Вслед за этим ожидается 1,4-литровая версия с ДВС мощностью 130 л. с. Машина будет выпускаться с передним и полным приводом. Стоимость автомобиля в КНР составит от 145 тыс. юаней (от 1,3 млн рублей).
Эксперты отметили внешнюю отделку хромом, стилизованную решетку радиатора и пластиковые обвесы в нижней части кузова, включая колесные арки, на крыше автомобиля установлены эллинги. Два прямоугольных патрубка выхлопной системы вмонтированы в нишу заднего бампера, над задним стеклом установлен спойлер.
Автор: Семен Зайцев