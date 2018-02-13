Honda отзовет 350 тысяч Civic и CR-V в КНР из-за холодов
Японский автопроизводитель Honda проводит сервисную компанию и отзовет с рынка КНР 350 тысяч моделей Civic и CR-V. Причина – негативное влияние морозной погоды.
От автолюбителей стало поступать много жалоб на присутствие запах топлива в салоне и проблемы, связанные с нестабильной работой двигателя. Кампания коснется исключительно 1,5-литровых турбированных моторов. Официальные представители японского автогиганта дали обещание, что в сервисных центрах проблемным автомобилям проведут регулировку и оптимизацию работы системы впрыска топлива. Проблемы же с маслом не окажут негативного влияния на работу мотора. Участвовать в устранении неполадок поможет также китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Group. Данные проблемы, по словам Honda, не привели к аварийным ситуациям, несчастным случаям или жертвам.
Начиная с 2013 года, правительство Китая стало более тщательно следит за состоянием транспорта на дорогах страны и проводить кампании изъятия автомобилей, в которых были выявлены какие-либо дефекты при эксплуатации. Рекордным стал сентябрь прошлого года, когда государственный контролирующий орган постановил отозвать 9 600 000 дефектных транспортных средств.
От автолюбителей стало поступать много жалоб на присутствие запах топлива в салоне и проблемы, связанные с нестабильной работой двигателя. Кампания коснется исключительно 1,5-литровых турбированных моторов. Официальные представители японского автогиганта дали обещание, что в сервисных центрах проблемным автомобилям проведут регулировку и оптимизацию работы системы впрыска топлива. Проблемы же с маслом не окажут негативного влияния на работу мотора. Участвовать в устранении неполадок поможет также китайский автопроизводитель Dongfeng Motor Group. Данные проблемы, по словам Honda, не привели к аварийным ситуациям, несчастным случаям или жертвам.
Начиная с 2013 года, правительство Китая стало более тщательно следит за состоянием транспорта на дорогах страны и проводить кампании изъятия автомобилей, в которых были выявлены какие-либо дефекты при эксплуатации. Рекордным стал сентябрь прошлого года, когда государственный контролирующий орган постановил отозвать 9 600 000 дефектных транспортных средств.
Автор: Северов Андрей