СМИ: «Россия» знала о дефектах самолетов Ан-148
В авиакомпании «Россия», которая ранее владела потерпевшим крушение самолетом Ан-148, знали дефектах воздушного судна. Сообщается, что на борту не раз происходили внештатные ситуации.
В течение нескольких лет авиакомпания «Россия» готовила доклады об эксплуатации летательных аппаратов. По словам лиц, знакомых с ситуацией, в них говорилось о том, что пассажирские самолеты имеют серьёзные недостатки.
Имеется информация, что большая часть неисправностей Ан-148 связаны с системой управления, а также интеграции самолетного оборудования. Кроме этого, присутствовала совершенно ненадёжная вспомогательная силовая установка.
Часто возникали проблемы с люками и дверями, не обеспечивающими герметичность салона воздушного судна, неполадки фиксировались с крылом и фюзеляжем. По словам специалистов, часто у Ан-148 происходила некорректная работа двигателя и системы кондиционирования.
В прошедшее воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья разбился пассажирский борт Ан-148, принадлежащий перевозчику«Саратовские авиалиниям». В момент инцидента в самолете находился 71 человек, все они погибли. Поисковая операция на месте падения воздушного судна завершилась вчера, 12 февраля: найдены 209 фрагментов тел погибших.
В течение нескольких лет авиакомпания «Россия» готовила доклады об эксплуатации летательных аппаратов. По словам лиц, знакомых с ситуацией, в них говорилось о том, что пассажирские самолеты имеют серьёзные недостатки.
Имеется информация, что большая часть неисправностей Ан-148 связаны с системой управления, а также интеграции самолетного оборудования. Кроме этого, присутствовала совершенно ненадёжная вспомогательная силовая установка.
Часто возникали проблемы с люками и дверями, не обеспечивающими герметичность салона воздушного судна, неполадки фиксировались с крылом и фюзеляжем. По словам специалистов, часто у Ан-148 происходила некорректная работа двигателя и системы кондиционирования.
В прошедшее воскресенье, 11 февраля, в Раменском районе Подмосковья разбился пассажирский борт Ан-148, принадлежащий перевозчику«Саратовские авиалиниям». В момент инцидента в самолете находился 71 человек, все они погибли. Поисковая операция на месте падения воздушного судна завершилась вчера, 12 февраля: найдены 209 фрагментов тел погибших.
Автор: Валерия Орлова