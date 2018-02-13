Мелани Гриффит вышла в свет со шрамом на лице после удаления опухоли
Американская актриса Мелани Гриффит посетила Венский бал, где сразу попала в объективы камер папарацци. 60-летняя экс-супруга Антонио Бандераса вышла в свет, не дождавшись окончания реабилитационного периода после удаления онкологической опухоли, потому на лице у неё остался свежий шрам.
На фото рубец на носу и гематомы заметны даже под обильным слоем макияжа. Медики рекомендовали знаменитости не посещать светские мероприятия определённое время, но она всё же появилась на людях, шокировав многих своим болезненным видом. Мелани Гриффит долго считалась одной из красавиц Голливуда. Актрису награждали «Золотым глобусом» и номинировали на «Оскар», но в 2009 врачи диагностировали у неё рак кожи. Из-за раннего выявления заболевания жизнь звезды удалось спасти, но последствия для внешности стали катастрофическими. Несмотря на перенесение бывшей женой Антонио Бандероса нескольких операций по удалению опухоли и прохождение курса химиотерапии, полностью победить онкологию не удалось.
В конце января случился рецидив, и Мелани Гриффит потребовалось срочное удаление появившейся на носу опухоли. Вопреки рекомендациям медицинских специалистов, актриса вышла в свет, прилетев в Европу на Венский бал и немедленно попав в поле зрения многочисленных папарацци.
В молодости Мелани Гриффит часто прибегала к услугам пластических хирургов, употребляла алкоголь, кокаин и принимала болеутоляющие препараты. В результате опухшее лицо актрисы обезображено множественными гематомами и шрамами, её перестали приглашать сниматься в кино, а супруг Антонио Бандерас ушёл к более молодой пассии.
На фото рубец на носу и гематомы заметны даже под обильным слоем макияжа. Медики рекомендовали знаменитости не посещать светские мероприятия определённое время, но она всё же появилась на людях, шокировав многих своим болезненным видом. Мелани Гриффит долго считалась одной из красавиц Голливуда. Актрису награждали «Золотым глобусом» и номинировали на «Оскар», но в 2009 врачи диагностировали у неё рак кожи. Из-за раннего выявления заболевания жизнь звезды удалось спасти, но последствия для внешности стали катастрофическими. Несмотря на перенесение бывшей женой Антонио Бандероса нескольких операций по удалению опухоли и прохождение курса химиотерапии, полностью победить онкологию не удалось.
В конце января случился рецидив, и Мелани Гриффит потребовалось срочное удаление появившейся на носу опухоли. Вопреки рекомендациям медицинских специалистов, актриса вышла в свет, прилетев в Европу на Венский бал и немедленно попав в поле зрения многочисленных папарацци.
В молодости Мелани Гриффит часто прибегала к услугам пластических хирургов, употребляла алкоголь, кокаин и принимала болеутоляющие препараты. В результате опухшее лицо актрисы обезображено множественными гематомами и шрамами, её перестали приглашать сниматься в кино, а супруг Антонио Бандерас ушёл к более молодой пассии.
Автор: Воробьева Алина