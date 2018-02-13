В Петербурге бездомный надругался над пенсионеркой
В Петербурге бездомный мужчина совершил надругательство над пенсионеркой. Инцидент произошел во Фрунзенском районе Северной столицы. Впоследствии оказалось, что мужчина хорошо знаком сотрудникам правоохранительных органов.
Надругательство произошло две недели тому назад. В ходе проведения предварительной проверки удалось узнать, что 30 января в парадной жилого корпуса, расположенного на Загрбеском бульваре, на пожилую женщину набросился неизвестный. Применив физическую силу, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей.
Сейчас злоумышленник задержан. По факту случившегося сотрудниками СК РФ инициировано уголовное делопроизводство. После завершения расследования и сбора доказательственной базы его материалы будут переданы в суд.
Надругательство произошло две недели тому назад. В ходе проведения предварительной проверки удалось узнать, что 30 января в парадной жилого корпуса, расположенного на Загрбеском бульваре, на пожилую женщину набросился неизвестный. Применив физическую силу, он совершил насильственные действия сексуального характера в отношении потерпевшей.
Сейчас злоумышленник задержан. По факту случившегося сотрудниками СК РФ инициировано уголовное делопроизводство. После завершения расследования и сбора доказательственной базы его материалы будут переданы в суд.
Автор: Валерия Орлова