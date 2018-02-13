Учёные: Избавиться от целлюлита поможет изменение рациона питания и обильное питьё
Зарубежные учёные выделили несколько правил, следуя которым можно избавиться от целлюлита или снизить степень его видимости. В борьбе с «апельсиновой коркой» поможет обильное питьё и изменение рациона питания.
Прежде всего, в ежедневное меню следует включить большее количество ягод и бананов, так как последние являются стимуляторами кровообращения. Иными угощениями, способными укрепить кожу, учёные назвали жирную рыбу, курицу, яблоки, грейпфрут, помидоры, морковь, шпинат, авокадо. Специалисты посоветовали для избавления от целлюлита обратить внимание и на так называемые «диуретики», то есть натуральные мочегонные продукты и напитки. К ним относятся зелёный чай, лимон, яблочный уксус, сельдерей, овёс, имбирь, клюква, огурец, свекла, арбуз, капуста, петрушка, укроп, крапива, одуванчик, морковь, баклажан, чеснок.
Для успешной борьбы с целлюлитом нужно отказаться от вредных продуктов, таких как кофе, обработанные жирные продукты, а также бросить курить и заняться спортом. Одновременно с этим важно обильное питьё чистой воды.
Между тем научные сотрудники из Университета в Канаде объяснили, почему люди чаще полнеют именно в зимний период времени.
Прежде всего, в ежедневное меню следует включить большее количество ягод и бананов, так как последние являются стимуляторами кровообращения. Иными угощениями, способными укрепить кожу, учёные назвали жирную рыбу, курицу, яблоки, грейпфрут, помидоры, морковь, шпинат, авокадо. Специалисты посоветовали для избавления от целлюлита обратить внимание и на так называемые «диуретики», то есть натуральные мочегонные продукты и напитки. К ним относятся зелёный чай, лимон, яблочный уксус, сельдерей, овёс, имбирь, клюква, огурец, свекла, арбуз, капуста, петрушка, укроп, крапива, одуванчик, морковь, баклажан, чеснок.
Для успешной борьбы с целлюлитом нужно отказаться от вредных продуктов, таких как кофе, обработанные жирные продукты, а также бросить курить и заняться спортом. Одновременно с этим важно обильное питьё чистой воды.
Между тем научные сотрудники из Университета в Канаде объяснили, почему люди чаще полнеют именно в зимний период времени.
Автор: Воробьева Алина