Mercedes-Benz показала на видео ТОП-5 самых ценных моделей, производимых с 1936 года
Mercedes-Benz представила на видео несколько самых ценных своих моделей. В ТОП-5 вошли автомобили, производимые с 1936 года. Особо отмечен родстер 540K, который дебютировал до Второй мировой войны на парижском автосалоне.
Спортивный автомобиль модели 540 высоко ценится компанией, машина имела лёгкую платформу и 5,4-литровый рядный 8-цилиндровый бензиновый мотор. Четвёртое место в ТОП занимает Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Автомобиль комплектовался V-образным 12-цилиндровым двигателем мощностью 630 л. с. Стоимость внедорожника начиналась от 630 тыс. евро, последний экземпляр модели был реализован с аукциона в два раза дороже. Третье место отвели лимузину Mercedes-Benz S600 (W100), он производился в Германии с 1963 по 1981 годы. Машина была популярна среди многих знаменитостей Европы, сегодня модель востребована в частных коллекциях. На второй позиции находится Mercedes-Maybach S650 Cabriolet, его стоимость составляет 300 тыс. евро.
Первую позицию отвели Mercedes-Benz 300 SLR, модель была произведена всего в двух экземплярах, она комплектовалась 310-сильным мотором от болида Formula I, развивая в максимуме 290 км/ч.
Спортивный автомобиль модели 540 высоко ценится компанией, машина имела лёгкую платформу и 5,4-литровый рядный 8-цилиндровый бензиновый мотор. Четвёртое место в ТОП занимает Mercedes-Maybach G650 Landaulet. Автомобиль комплектовался V-образным 12-цилиндровым двигателем мощностью 630 л. с. Стоимость внедорожника начиналась от 630 тыс. евро, последний экземпляр модели был реализован с аукциона в два раза дороже. Третье место отвели лимузину Mercedes-Benz S600 (W100), он производился в Германии с 1963 по 1981 годы. Машина была популярна среди многих знаменитостей Европы, сегодня модель востребована в частных коллекциях. На второй позиции находится Mercedes-Maybach S650 Cabriolet, его стоимость составляет 300 тыс. евро.
Первую позицию отвели Mercedes-Benz 300 SLR, модель была произведена всего в двух экземплярах, она комплектовалась 310-сильным мотором от болида Formula I, развивая в максимуме 290 км/ч.
Автор: Семен Зайцев