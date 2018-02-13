Дмитрий Маликов трогательно поздравил дочь Стефанию с 18-летием
Известный певец Дмитрий Маликов трогательно поздравил свою дочь Стефанию с 18-летием. Длинный пост по случаю совершеннолетия артист обнародовал на своей странице в социальной сети Instagram.
По словам Маликова, этот день является очень важным в истории семьи и ответственным для Стефании. Отец пожелал дочери, чтобы ей всегда сопутствовала удача, много учиться, впитывать в себя как можно больше знаний и опыта. Возраст дочери он назвал прекрасным, Стефании нужно торопиться жить, однако не спешить с выводами, стараться никого не обидеть, особенно старших и близких людей, поскольку их наиболее легко ранить.
Как считает Маликов, больше всего женщину украшает доброе сердце, и наследнице необходимо помнить об этом. Он пожелал совершать много добрых поступков и щедро длиться тем, что есть у дочери. В завершении певец написал, чтобы Стефания любила и была любимой.
«Можно много писать наставлений и пожеланий, но хочется просто сказать: Будь счастлива, мы тебя очень любим!» - завершил трогательное поздравление Маликов.
Стефания является первой дочерью артиста. Некоторое время назад в их семье произошло пополнение: суррогатная мать родила звездной чете сына.
По словам Маликова, этот день является очень важным в истории семьи и ответственным для Стефании. Отец пожелал дочери, чтобы ей всегда сопутствовала удача, много учиться, впитывать в себя как можно больше знаний и опыта. Возраст дочери он назвал прекрасным, Стефании нужно торопиться жить, однако не спешить с выводами, стараться никого не обидеть, особенно старших и близких людей, поскольку их наиболее легко ранить.
Как считает Маликов, больше всего женщину украшает доброе сердце, и наследнице необходимо помнить об этом. Он пожелал совершать много добрых поступков и щедро длиться тем, что есть у дочери. В завершении певец написал, чтобы Стефания любила и была любимой.
«Можно много писать наставлений и пожеланий, но хочется просто сказать: Будь счастлива, мы тебя очень любим!» - завершил трогательное поздравление Маликов.
Стефания является первой дочерью артиста. Некоторое время назад в их семье произошло пополнение: суррогатная мать родила звездной чете сына.
Автор: Валерия Орлова