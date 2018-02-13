В Сети появилось первое официальное изображение новой Toyota Supra
В Сети обнародованы первые официальные фотографии Toyota Supra. Премьера модели японской компании состоится уже следующем месяце.
Спорткар дебютирует в рамках автосалона в Женеве. Перед премьерой производитель решил показать общественности тизер транспортного средства, но название машины к нему не прилагается. Однако в Toyota сообщили о «возвращении легенды», поэтому, скорее всего, в Швейцарии будет показана Supra.
На данный момент неизвестно, в каком виде предстанет спорткар – серийном или концептуальном. Судя по наличию у автомобиля антикрыла, на мотор-шоу покажут купе, предназначенное для гонок. Что касается гражданской «двухдверки», то она дебютирует позже.
Новую Toyota Supra соберут на платформе, которая создавалась совместно с BMW. Работа над моделью стартовала несколько дней тому назад. Баварский концерн уже показал автомобиль, построенный на основе соответствующей архитектуры, речь идет о прототипе родстера BMW Z4. К слову, в серию он будет запущен в нынешнем году. По неофициальным данным, модель также может дебютировать в Женеве.
Под капотом Toyota Supra будет расположена гибридная силовая установка и бензиновые двигатели от BMW: V4 на 2 литра и 245 лошадиных сил и V6 на 3 литра и 340 «лошадей». Привод, скорее всего, будет полным.
Спорткар дебютирует в рамках автосалона в Женеве. Перед премьерой производитель решил показать общественности тизер транспортного средства, но название машины к нему не прилагается. Однако в Toyota сообщили о «возвращении легенды», поэтому, скорее всего, в Швейцарии будет показана Supra.
На данный момент неизвестно, в каком виде предстанет спорткар – серийном или концептуальном. Судя по наличию у автомобиля антикрыла, на мотор-шоу покажут купе, предназначенное для гонок. Что касается гражданской «двухдверки», то она дебютирует позже.
Новую Toyota Supra соберут на платформе, которая создавалась совместно с BMW. Работа над моделью стартовала несколько дней тому назад. Баварский концерн уже показал автомобиль, построенный на основе соответствующей архитектуры, речь идет о прототипе родстера BMW Z4. К слову, в серию он будет запущен в нынешнем году. По неофициальным данным, модель также может дебютировать в Женеве.
Под капотом Toyota Supra будет расположена гибридная силовая установка и бензиновые двигатели от BMW: V4 на 2 литра и 245 лошадиных сил и V6 на 3 литра и 340 «лошадей». Привод, скорее всего, будет полным.
Автор: Валерия Орлова