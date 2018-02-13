СМИ: В Омске ученики гимназии распылили перцовый баллончик
В Омске в стенах одной из гимназий ученики распылили перцовый баллончик. Информация об инциденте распространилась в социальных сетях.
В паблике «Омск live» появилась информация, что во вторник, 13 февраля, хулиганы в раздевалки распылили перцовый баллончик. В результате пострадали свыше 20-ти школьников, их отправили на улицу дышать воздухом, администрация учебного заведения вызвала сотрудников скорой помощи.
Официальная информация по поводу случившегося пока отсутствует.
В паблике «Омск live» появилась информация, что во вторник, 13 февраля, хулиганы в раздевалки распылили перцовый баллончик. В результате пострадали свыше 20-ти школьников, их отправили на улицу дышать воздухом, администрация учебного заведения вызвала сотрудников скорой помощи.
Официальная информация по поводу случившегося пока отсутствует.
Автор: Валерия Орлова