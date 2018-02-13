Ученые разработали предсказывающие измены и разводы психологические тесты
Группа ученых из США освоила методику предсказания разводов и измен, была проанализирована статистика распадов браков. Выяснилось, что обман чаще всего происходит на протяжении первых четырех-пяти лет совместного проживания.
Специалисты университета Таллахасси в штате Флорида провели комплексные исследования, их целью было научиться понимать, какие факторы влияют на распад супружеских пар, и можно ли предсказать данную тенденцию. В ходе экспериментов разработали тесты, предсказывающие бракоразводные процессы. В ходе наблюдений добровольцам, состоящим в браке, показывали фотографии незнакомых им людей. В итоге удалось установить, что некоторые мужчины и женщины выделяли из многих снимков лица людей, казавшихся им особенно красивыми. Именно эти участники, по мнению психологов, потенциально способны на супружеские измены. В эксперименте принимали участие около 300 молодых семейных пар.
Согласно статистике, в США каждый второй брак распадается спустя несколько лет. Краткий отчёт научной группы опубликован в Journal of Personality and Social Psychology.
Специалисты университета Таллахасси в штате Флорида провели комплексные исследования, их целью было научиться понимать, какие факторы влияют на распад супружеских пар, и можно ли предсказать данную тенденцию. В ходе экспериментов разработали тесты, предсказывающие бракоразводные процессы. В ходе наблюдений добровольцам, состоящим в браке, показывали фотографии незнакомых им людей. В итоге удалось установить, что некоторые мужчины и женщины выделяли из многих снимков лица людей, казавшихся им особенно красивыми. Именно эти участники, по мнению психологов, потенциально способны на супружеские измены. В эксперименте принимали участие около 300 молодых семейных пар.
Согласно статистике, в США каждый второй брак распадается спустя несколько лет. Краткий отчёт научной группы опубликован в Journal of Personality and Social Psychology.
Автор: Семен Зайцев