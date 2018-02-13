Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018
exclusive / Технологии

Шуточная «пасхалка» игры The Bard’s Tale обнаружилась спустя 14 лет
Пользователь соцсети Twitter рассказал интернет-аудитории о найденной им шуточной «пасхалке» в фэнтезийной компьютерной игре The Bard’s Tale. Тайное послание разработчиков обнаружилось лишь спустя почти 14 лет после выхода «Похождений Барда».

Шуточная «пасхалка» игры The Bard’s Tale обнаружилась спустя 14 лет


«Пасхалка» оказалась спрятанной не в самой игре, а на диске. Рассматривая его, геймер заметил надпись следующего содержания: «Для того чтобы увидеть по-настоящему пугающую картину – переверни носитель». Последовав совету американских гейм-дизайнеров компании inXile Entertainment и посмотрев на оборотную сторону диска, поклонник The Bard’s Tale увидел в нём своё отображение.

Своеобразная шутка создателей игры понравилась пользователям Twitter, в комментариях они высоко оценили их юмор.

Между тем портал «Актуальные новости» сообщал о «пасхалке», скрытой разработчиками Apple Store на iOS.

Автор: Воробьева Алина
Сегодня, 10:04
Читайте также
Конспирологи в Сети распространяют теорию об
Сбербанк погасит кредиты погибших в крушении
"Росконтроль" нашел в курятине сальмонеллу,
Операцию ЧВК Вагнера против группировки «Тахрир
Россельхозбанк увеличил прибыль в 3,5 раза по
Минэнерго ожидает в 2018 году стоимость нефти $60
В МАК назвали предварительные причины крушения
Русских хакеров обвинили в нападении на системы
МЧС расширило зону поисков в месте крушения
В Великобритании девушка похудела на 50 кг из-за
В Сети обсуждают оптическую иллюзию, меняющую
Ученые советуют бабушкам и дедушкам не навязывать
Добавление комментария
Последние новости
13.02, 22:00 Ученые МГУ: Между длиной пальцев и плодовитостью имеется
13.02, 21:41 Новосибирские ученые снимают «термофильмы» о людях с
13.02, 21:21 Наушники IQbuds подавляют шум и помогают расслышать
13.02, 21:00 Mercedes-Benz презентовал рестайлинговый Maybach S-Class
13.02, 20:50 Евгений Петросян поделился с подписчиками снимком
13.02, 20:41 Ученые: Для здоровья кошек полезны пищевые головоломки
13.02, 20:35 СМИ: За травлю Волочковой заплатили несколько миллионов
13.02, 20:30 США создадут флот бомбардировщиков-невидимок из Зоны-51
13.02, 20:18 Американские ученые доказали преимущество онлайн-обучения
13.02, 20:09 Конспирологи в Сети распространяют теорию об "заказном"
13.02, 20:00 Диетолог: Для фигуры вредны блины со сладкими и жирными
13.02, 19:55 Алексей Панин сравнил себя с Плющенко и упал на льду
13.02, 19:42 «Дом-2»: Алёну Савкину заподозрили в участии в съёмках
13.02, 19:25 На свадьбе дочери бизнесмена Владимира Туганова
13.02, 19:21 Минкультуры: Дата выхода в РФ фильма «Мстители» была
13.02, 19:12 В Чебоксарах подросток открыл стрельбу с балкона
13.02, 18:48 Сбербанк погасит кредиты погибших в крушении Ан-148
13.02, 18:41 В Москве осудили злоумышленника, принудившего женщину к
13.02, 18:30 Настя Рыбка возглавила рейтинг поисковых запросов на
13.02, 18:21 Рэп-исполнитель Face посоветовал молодым людям