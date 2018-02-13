Шуточная «пасхалка» игры The Bard’s Tale обнаружилась спустя 14 лет
Пользователь соцсети Twitter рассказал интернет-аудитории о найденной им шуточной «пасхалке» в фэнтезийной компьютерной игре The Bard’s Tale. Тайное послание разработчиков обнаружилось лишь спустя почти 14 лет после выхода «Похождений Барда».
«Пасхалка» оказалась спрятанной не в самой игре, а на диске. Рассматривая его, геймер заметил надпись следующего содержания: «Для того чтобы увидеть по-настоящему пугающую картину – переверни носитель». Последовав совету американских гейм-дизайнеров компании inXile Entertainment и посмотрев на оборотную сторону диска, поклонник The Bard’s Tale увидел в нём своё отображение.
Своеобразная шутка создателей игры понравилась пользователям Twitter, в комментариях они высоко оценили их юмор.
Между тем портал «Актуальные новости» сообщал о «пасхалке», скрытой разработчиками Apple Store на iOS.
«Пасхалка» оказалась спрятанной не в самой игре, а на диске. Рассматривая его, геймер заметил надпись следующего содержания: «Для того чтобы увидеть по-настоящему пугающую картину – переверни носитель». Последовав совету американских гейм-дизайнеров компании inXile Entertainment и посмотрев на оборотную сторону диска, поклонник The Bard’s Tale увидел в нём своё отображение.
Своеобразная шутка создателей игры понравилась пользователям Twitter, в комментариях они высоко оценили их юмор.
Между тем портал «Актуальные новости» сообщал о «пасхалке», скрытой разработчиками Apple Store на iOS.
Автор: Воробьева Алина