Актуальные новости
Московское время
:
EUR 71.25 USD 58.02
Курс валют на 13.02.2018
exclusive / Наука / Важно

Ученые: Сексуально удовлетворенные супруги чаще изменяют
В ходе проведения исследования ученые из университета Флориды определили, что сексуально удовлетворенные супруги в большей мере склонны к изменам. Ранее специалисты придерживалась совершенно другого мнения.

Ученые: Сексуально удовлетворенные супруги чаще изменяют


Научная работа длилась 3,5 года, в опросе согласились принять участие 233 пары молодоженов. Их просили рассказать об удовлетворенности от семейной жизни и сексуальных контактах, в том числе происходящих на стороне.

В ходе второй части исследования всем участникам показывали снимки привлекательных людей. Во время просмотра фотографий ученые фиксировали мгновенные реакции глаз испытуемых. По мнению специалистов, те, кто задерживал взгляд, более склонны изменять своей второй половине.

«Неверными» оказались участники исследования, которые заявили, что их устраивают интимные отношения внутри семьи. Этот факт ученые объяснили тем, что сексуально удовлетворенные супруги все равно ищут новых партнеров на стороне, чтобы получить иные ощущения.

Выяснилось, что мужчины, состоящие в браке с привлекательными женщинами, менее засматриваются на других. Тенденция является обратной в случае с красивыми мужьями. Исследование доказывает общеизвестный факт о том, что мужчины часто «любят глазами».

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 11:26
Читайте также
Конспирологи в Сети распространяют теорию об
Сбербанк погасит кредиты погибших в крушении
"Росконтроль" нашел в курятине сальмонеллу,
Операцию ЧВК Вагнера против группировки «Тахрир
Россельхозбанк увеличил прибыль в 3,5 раза по
Минэнерго ожидает в 2018 году стоимость нефти $60
В МАК назвали предварительные причины крушения
Русских хакеров обвинили в нападении на системы
МЧС расширило зону поисков в месте крушения
В Великобритании девушка похудела на 50 кг из-за
В Сети обсуждают оптическую иллюзию, меняющую
Ученые советуют бабушкам и дедушкам не навязывать
Добавление комментария
Последние новости
13.02, 22:00 Ученые МГУ: Между длиной пальцев и плодовитостью имеется
13.02, 21:41 Новосибирские ученые снимают «термофильмы» о людях с
13.02, 21:21 Наушники IQbuds подавляют шум и помогают расслышать
13.02, 21:00 Mercedes-Benz презентовал рестайлинговый Maybach S-Class
13.02, 20:50 Евгений Петросян поделился с подписчиками снимком
13.02, 20:41 Ученые: Для здоровья кошек полезны пищевые головоломки
13.02, 20:35 СМИ: За травлю Волочковой заплатили несколько миллионов
13.02, 20:30 США создадут флот бомбардировщиков-невидимок из Зоны-51
13.02, 20:18 Американские ученые доказали преимущество онлайн-обучения
13.02, 20:09 Конспирологи в Сети распространяют теорию об "заказном"
13.02, 20:00 Диетолог: Для фигуры вредны блины со сладкими и жирными
13.02, 19:55 Алексей Панин сравнил себя с Плющенко и упал на льду
13.02, 19:42 «Дом-2»: Алёну Савкину заподозрили в участии в съёмках
13.02, 19:25 На свадьбе дочери бизнесмена Владимира Туганова
13.02, 19:21 Минкультуры: Дата выхода в РФ фильма «Мстители» была
13.02, 19:12 В Чебоксарах подросток открыл стрельбу с балкона
13.02, 18:48 Сбербанк погасит кредиты погибших в крушении Ан-148
13.02, 18:41 В Москве осудили злоумышленника, принудившего женщину к
13.02, 18:30 Настя Рыбка возглавила рейтинг поисковых запросов на
13.02, 18:21 Рэп-исполнитель Face посоветовал молодым людям