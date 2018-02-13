Ученые: Сексуально удовлетворенные супруги чаще изменяют
В ходе проведения исследования ученые из университета Флориды определили, что сексуально удовлетворенные супруги в большей мере склонны к изменам. Ранее специалисты придерживалась совершенно другого мнения.
Научная работа длилась 3,5 года, в опросе согласились принять участие 233 пары молодоженов. Их просили рассказать об удовлетворенности от семейной жизни и сексуальных контактах, в том числе происходящих на стороне.
В ходе второй части исследования всем участникам показывали снимки привлекательных людей. Во время просмотра фотографий ученые фиксировали мгновенные реакции глаз испытуемых. По мнению специалистов, те, кто задерживал взгляд, более склонны изменять своей второй половине.
«Неверными» оказались участники исследования, которые заявили, что их устраивают интимные отношения внутри семьи. Этот факт ученые объяснили тем, что сексуально удовлетворенные супруги все равно ищут новых партнеров на стороне, чтобы получить иные ощущения.
Выяснилось, что мужчины, состоящие в браке с привлекательными женщинами, менее засматриваются на других. Тенденция является обратной в случае с красивыми мужьями. Исследование доказывает общеизвестный факт о том, что мужчины часто «любят глазами».
Научная работа длилась 3,5 года, в опросе согласились принять участие 233 пары молодоженов. Их просили рассказать об удовлетворенности от семейной жизни и сексуальных контактах, в том числе происходящих на стороне.
В ходе второй части исследования всем участникам показывали снимки привлекательных людей. Во время просмотра фотографий ученые фиксировали мгновенные реакции глаз испытуемых. По мнению специалистов, те, кто задерживал взгляд, более склонны изменять своей второй половине.
«Неверными» оказались участники исследования, которые заявили, что их устраивают интимные отношения внутри семьи. Этот факт ученые объяснили тем, что сексуально удовлетворенные супруги все равно ищут новых партнеров на стороне, чтобы получить иные ощущения.
Выяснилось, что мужчины, состоящие в браке с привлекательными женщинами, менее засматриваются на других. Тенденция является обратной в случае с красивыми мужьями. Исследование доказывает общеизвестный факт о том, что мужчины часто «любят глазами».
Автор: Валерия Орлова