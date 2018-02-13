Правительство РФ выделяет регионам страны более 17 млрд рублей на развитие дорог
Правительство РФ утвердило финансирование из госбюджета в размере 17 млрд рублей, речь идёт о ремонтных работах дорог в регионах страны. Соответствующее распоряжение подписано Дмитрием Медведевым, его текст размещен на сайте кабмина.
Деньги будут выделены 30 субъектам Российской Федерации. Согласно плана, 17 млрд рублей в виде трансфертов будут распределены на протяжении 2018 года. В справке к документу указывается, что средства, необходимые для развития автомобильных дорог местного, муниципального и регионального значения, предусмотрены в государственном бюджете РФ. Из них 6,82 млрд рублей направят на реализацию особо важных и крупных проектов в сфере социально-экономического развития субъектов. Еще 5,13 млрд рублей получат два региона для финансирования проектов с участием механизмов государственно-частного партнёрства.
Не менее 5,1 млрд рублей выделят 11 российским субъектам. Речь идёт о реконструкции, строительстве, капитальном ремонте и текущем ремонте уникальных дорожных искусственных сооружений.
Деньги будут выделены 30 субъектам Российской Федерации. Согласно плана, 17 млрд рублей в виде трансфертов будут распределены на протяжении 2018 года. В справке к документу указывается, что средства, необходимые для развития автомобильных дорог местного, муниципального и регионального значения, предусмотрены в государственном бюджете РФ. Из них 6,82 млрд рублей направят на реализацию особо важных и крупных проектов в сфере социально-экономического развития субъектов. Еще 5,13 млрд рублей получат два региона для финансирования проектов с участием механизмов государственно-частного партнёрства.
Не менее 5,1 млрд рублей выделят 11 российским субъектам. Речь идёт о реконструкции, строительстве, капитальном ремонте и текущем ремонте уникальных дорожных искусственных сооружений.
Автор: Семен Зайцев