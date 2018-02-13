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Правительство РФ выделяет регионам страны более 17 млрд рублей на развитие дорог
Правительство РФ утвердило финансирование из госбюджета в размере 17 млрд рублей, речь идёт о ремонтных работах дорог в регионах страны. Соответствующее распоряжение подписано Дмитрием Медведевым, его текст размещен на сайте кабмина.

Правительство РФ выделяет регионам страны более 17 млрд рублей на развитие дорог

Деньги будут выделены 30 субъектам Российской Федерации. Согласно плана, 17 млрд рублей в виде трансфертов будут распределены на протяжении 2018 года. В справке к документу указывается, что средства, необходимые для развития автомобильных дорог местного, муниципального и регионального значения, предусмотрены в государственном бюджете РФ. Из них 6,82 млрд рублей направят на реализацию особо важных и крупных проектов в сфере социально-экономического развития субъектов. Еще 5,13 млрд рублей получат два региона для финансирования проектов с участием механизмов государственно-частного партнёрства.

Не менее 5,1 млрд рублей выделят 11 российским субъектам. Речь идёт о реконструкции, строительстве, капитальном ремонте и текущем ремонте уникальных дорожных искусственных сооружений.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 10:11
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