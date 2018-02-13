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Раскрыт источник крупнейшей утечки в истории Apple
Установлено, что исходный код загрузчика iBoot удалось получить в 2016 году от одного из рядовых сотрудников компании Apple. Такой информацией поделились зарубежные СМИ, ссылаясь на собственные источники.

Раскрыт источник крупнейшей утечки в истории Apple


По имеющимся данным, программист купертиновской компании изначально переделал исходники пяти своим знакомым. При этом они не намеревались обнародовать код, а хотели найти способы взлома системы. Отмечается, что сотрудник Apple могут похитить и вовсе все данные, к которым у него был доступ.

Позже файлы оказались размещены в Сети, а группа из пяти человек потеряла контроль над распространением кода. После этого iBoot начал активно использоваться энтузиастами, но это не привлекало особого внимания. Осенью минувшего года его обнародовали, но модератору удалось оперативно удалить файлы. В начале 2018 года исходники оказались в распоряжении GitHub. По словам автора книг Apple Mac OS X и iOS, эта утечка считается крупнейшей в истории iPhone.

В прошедший четверг, 8 февраля, сотрудники компании Apple подтвердили подлинность украденного года. Купетриновцы заявили, что эта утечка не представляет никакой опасности для юзеров. Несмотря на это, юристы потребовали удалить файлы из интернет-ресурса, поскольку на них распространяется авторское право.

Автор: Валерия Орлова
Сегодня, 10:25
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