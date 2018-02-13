Американские нейробиологи изучили отделы мозга, которые отвечают за формирование привычек
Американские нейробиологи из Технологического института, который находится в Массачусетсе, выяснили, как работают отделы мозга, которые отвечают за формирование привычек. Ученые изучали функционирование соответствующей части - полосатого тела на крысах.
Первый эксперимент заключался в том, что грызуны должны были преодолеть лабиринт, а в конце получали лакомство в виде вознаграждения. Отдел мозга, называемый полосатым телом, имел наибольшую активность только во время обучения животного, когда же оно научилось проходить препятствие быстро, отдел включался в работу только в начале и конце процесса. Исследователи поняли, что при закреплении привычки, постоянная работа сриатума уже была не нужна.
Во втором эксперименте ученые решили подтвердить свою гипотезу. В этот раз крысы должны были нажимать кнопки в определенном порядке, после этого выпадало вознаграждение. Особенность заключалась в том, что правильную последовательность они должны были узнать сами, на обучение животные потратили пару недель. Реакции полосатого тела в точности повторились и в этот раз.
Ученые пришли к выводу, что после закрепления привычных действий, мозг только отдает команды, чтобы их начать и закончить, ему не нужно каждый раз проходить обучение. Однако осталось изучить взаимодействие тормозящих и возбуждающих нейронов в стриатуме.
Первый эксперимент заключался в том, что грызуны должны были преодолеть лабиринт, а в конце получали лакомство в виде вознаграждения. Отдел мозга, называемый полосатым телом, имел наибольшую активность только во время обучения животного, когда же оно научилось проходить препятствие быстро, отдел включался в работу только в начале и конце процесса. Исследователи поняли, что при закреплении привычки, постоянная работа сриатума уже была не нужна.
Во втором эксперименте ученые решили подтвердить свою гипотезу. В этот раз крысы должны были нажимать кнопки в определенном порядке, после этого выпадало вознаграждение. Особенность заключалась в том, что правильную последовательность они должны были узнать сами, на обучение животные потратили пару недель. Реакции полосатого тела в точности повторились и в этот раз.
Ученые пришли к выводу, что после закрепления привычных действий, мозг только отдает команды, чтобы их начать и закончить, ему не нужно каждый раз проходить обучение. Однако осталось изучить взаимодействие тормозящих и возбуждающих нейронов в стриатуме.
Автор: Северов Андрей