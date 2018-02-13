В Сеть попали фото удлинённой Lada Vesta Signature президента «АвтоВАЗа»
В Сети появились фото удлинённого седана президента компании «АвтоВАЗ» Николя Мора. Lada Vesta в вариации Signature попала в объективы камер папарацци на соревновании World Team Challenge-2018.
Пространство автомобиля главы «АвтоВАЗа» увеличено на 200 мм. Салон Lada Vesta Signature оборудован не обычным вторым рядом сидений, а двумя полноценными креслами, разделёнными массивным подлокотником. По словам специалистов, данную модель выпускают на основе пожеланий клиента. Разработчики могут установить в седане дополнительные шумовую и вибрационную изоляции, премиальный комплекс мультимедиа, обить интерьер кожей и украсить оригинальным орнаментом.
В компании намерены начать производство 122-сильной Lada Vesta Signature по индивидуальным заказам в этом году. Её стоимость, в зависимости от оснащения, может достигать отметки в миллион рублей. Седан будет поставляться с 1,8-литровым бензиновым двигателем, функционирующим в тандеме с роботизированной трансмиссией.
Ранее сообщалось о намерении «АвтоВАЗа» перевести дилерские центры на иной стиль деятельности.
Пространство автомобиля главы «АвтоВАЗа» увеличено на 200 мм. Салон Lada Vesta Signature оборудован не обычным вторым рядом сидений, а двумя полноценными креслами, разделёнными массивным подлокотником. По словам специалистов, данную модель выпускают на основе пожеланий клиента. Разработчики могут установить в седане дополнительные шумовую и вибрационную изоляции, премиальный комплекс мультимедиа, обить интерьер кожей и украсить оригинальным орнаментом.
В компании намерены начать производство 122-сильной Lada Vesta Signature по индивидуальным заказам в этом году. Её стоимость, в зависимости от оснащения, может достигать отметки в миллион рублей. Седан будет поставляться с 1,8-литровым бензиновым двигателем, функционирующим в тандеме с роботизированной трансмиссией.
Ранее сообщалось о намерении «АвтоВАЗа» перевести дилерские центры на иной стиль деятельности.
Автор: Воробьева Алина