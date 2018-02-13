Алексей Панин показал, как занимается сексом в воде
Известный актер и блогер Алексей Панин показал, как занимается сексом с неизвестной девушкой в воде. Соответствующий снимок обнародован в его профиле в соцсети Instagram.
Новое фото Алексей Панина возмутило общественность. По словам артиста, люди просто завидуют его свободе и любви к раскрепощенности. Судя по снимку, сношение происходит на нудистском пляже. К тому же пару фотографирует кто-то третий.
Снимок артист сопроводил хэштегами #нудистскийпляж, #свинг, #счастье, #секс. Панин считает, что в мужчине главным качеством должно являться чувство юмора.
Большая часть пользователей Сети сразу же набросились на Панина. По их словам, актеру непозволительно так вести себя и заявлять об этом во всеуслышание. Однако нашлись и те, кого нисколько не смутила обнародованная фотография, поскольку они считают, что у артиста есть право жить в своё удовольствие.
Новое фото Алексей Панина возмутило общественность. По словам артиста, люди просто завидуют его свободе и любви к раскрепощенности. Судя по снимку, сношение происходит на нудистском пляже. К тому же пару фотографирует кто-то третий.
Снимок артист сопроводил хэштегами #нудистскийпляж, #свинг, #счастье, #секс. Панин считает, что в мужчине главным качеством должно являться чувство юмора.
Большая часть пользователей Сети сразу же набросились на Панина. По их словам, актеру непозволительно так вести себя и заявлять об этом во всеуслышание. Однако нашлись и те, кого нисколько не смутила обнародованная фотография, поскольку они считают, что у артиста есть право жить в своё удовольствие.
Автор: Валерия Орлова