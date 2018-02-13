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exclusive / Экономика

ЦБ станет центром компетенции по киберзащите финансового сектора РФ
Центральный Банк России намерен стать центром компетенции по вопросам, связанных с киберзащитой финансового сектора страны. Специальный департамент станет координировать обмен данными об атаках хакеров.

ЦБ станет центром компетенции по киберзащите финансового сектора РФ

Для реализации проекта привлекут специалистов государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. С целью решения специальных задач создается департамент информбезопасности, он станет центром компетенции по обеспечению устойчивой киберзащиты региональных и федеральных банков РФ. Дмитрий Скобелин, зампредседателя ЦБ, заявил об этом на X Уральском форуме, освещающем вопросы соответствующей безопасности в финансовой сфере. По словам банкира, предстоит скоординировать обмен данными об атаках между соответствующими структурами.

К проекту привлекут специалистов ГосСОПКА. Участие регулятора в подобных мероприятиях оговорено законом о критической инфраструктуре и взаимодействиях. Предусматривается организация и контроль в сегменте информационного обмена, сведения будет получать Национальный координационным центр по компьютерным инцидентам.

Автор: Семен Зайцев
Сегодня, 11:05
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