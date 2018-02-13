ЦБ станет центром компетенции по киберзащите финансового сектора РФ
Центральный Банк России намерен стать центром компетенции по вопросам, связанных с киберзащитой финансового сектора страны. Специальный департамент станет координировать обмен данными об атаках хакеров.
Для реализации проекта привлекут специалистов государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. С целью решения специальных задач создается департамент информбезопасности, он станет центром компетенции по обеспечению устойчивой киберзащиты региональных и федеральных банков РФ. Дмитрий Скобелин, зампредседателя ЦБ, заявил об этом на X Уральском форуме, освещающем вопросы соответствующей безопасности в финансовой сфере. По словам банкира, предстоит скоординировать обмен данными об атаках между соответствующими структурами.
К проекту привлекут специалистов ГосСОПКА. Участие регулятора в подобных мероприятиях оговорено законом о критической инфраструктуре и взаимодействиях. Предусматривается организация и контроль в сегменте информационного обмена, сведения будет получать Национальный координационным центр по компьютерным инцидентам.
Для реализации проекта привлекут специалистов государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. С целью решения специальных задач создается департамент информбезопасности, он станет центром компетенции по обеспечению устойчивой киберзащиты региональных и федеральных банков РФ. Дмитрий Скобелин, зампредседателя ЦБ, заявил об этом на X Уральском форуме, освещающем вопросы соответствующей безопасности в финансовой сфере. По словам банкира, предстоит скоординировать обмен данными об атаках между соответствующими структурами.
К проекту привлекут специалистов ГосСОПКА. Участие регулятора в подобных мероприятиях оговорено законом о критической инфраструктуре и взаимодействиях. Предусматривается организация и контроль в сегменте информационного обмена, сведения будет получать Национальный координационным центр по компьютерным инцидентам.
Автор: Семен Зайцев